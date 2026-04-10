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政府柴油补贴 旅游巴业界喜出望外：有效减轻营运负担 惟质疑柴油无税竟比汽油贵

社会
更新时间：13:14 2026-04-10 HKT
发布时间：13:14 2026-04-10 HKT

政府「跨部门监察燃油供应专责组」建议为商用车船柴油每公升补贴3元、减免非私家车辆隧道费一半等。有直通巴业界表示欢迎，期望政府确保补贴落地见效。

直通巴业界：本来加价又死，唔加价都死

港粤直通巴士协会副理事长、深港荣利直巴联席总经理张剑平指，自中东战事开始，本港及内地柴油价钱，分别上涨三成及两成，高耗油行业负担很大，对措施喜出望外，「油费占营运成本近三成。本来加价又死，唔加价都死，措施有效减轻营运负担。是好事，起码投了信心一票。」他称，现时商用车公司与油公司有「车队油价」，期望政府确保用家享3元补贴。

张剑平早前透露，其公司曾研究加价5至10%，以维持基本营运。他说，补贴未完全覆盖成本加幅，需观望措施落实情况，再考虑是否加价。

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旅游巴司机质疑柴油无税 价钱竟比汽油贵

旅游巴司机邱先生表示，公司一贯向乘客收取隧道费，相信减免隧道费措施可减轻乘客负担。至于油价，他称自己作为雇员虽无需自负盈亏，但亦认为柴油「贵得离谱」，补贴对公司有好处，「有甚么理由飙到34元？ （欧盟五期）柴油又没有税，价钱竟然比汽油贵？」

邱先生又批评，油公司为大车队提供较大折扣，小车队提供较低折扣的做法，存在不公。他期望政府加强监管油公司，提高油价透明度。

记者：萧博禧

摄影：何君健

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