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「舖王」邓成波儿子邓耀升遭入禀呈请破产 高院6.9开庭处理

社会
更新时间：12:55 2026-04-10 HKT
发布时间：12:55 2026-04-10 HKT

已故「舖王」邓成波儿子、升域(控股)有限公司主席邓耀升，昨遭商厦业主「利盛发展有限公司」入禀高等法院，提出破产呈请。根据司法机构网页显示，案件排期至2026年6月9日开庭聆讯。

利盛发展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）在2026年4月9日入禀高等法院向邓耀升提出破产呈请。

利盛发展曾两度入禀向邓耀升追租

根据资料显示，利盛发展有限公司曾两度入禀高等法院，指邓耀升2019年起透过嘉福（香港）有限公司签订10年租约，租用旺角亚皆老街31号整幢物业作商业用途，但邓耀升和其公司违反租约，欠缴租金、差饷、管理费等。利盛发展有限公司在2022年入禀向邓耀升连本带利追讨欠租及杂费共逾1,074万元。

利盛发展有限公司在2024年则入禀指，邓耀升欠交租金、差饷、管理费等，利盛2024年5月已去信要求终止租约，但邓耀升不按律师信要求交吉大厦，亦未连本带利支付欠款，遂向邓耀升连本带利追讨逾525万元，并要求法庭下令邓耀升及其公司交吉旺角亚皆老街31号整幢工商大厦。

案件编号：HCB2367/2026
法庭记者：刘晓曦

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