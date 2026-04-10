油价急升｜九巴城巴：成品油价累升近两倍 冀政府出招纾缓营运冲击

中东战火令国际油价急升，九巴及城巴同表示，自二月底战争爆发以来，国际原油价格急升约60%；若再计入炼油、储存设施遭受破坏及运输受阻等因素所带来的额外成本，成品油价格已累计飙升近两倍，升幅更为惊人。两间巴士公司均希望政府的应对油价上升措施，能够纾缓营运冲击，确保公共服务可持续性。

原油与成品油是属于不同类别产品，原油价格因有国际指数作参考，其走势较受关注且透明度较高；然而，成品油价格才真正对专营巴士行业造成实质影响。

成品油价格急升，对专营巴士行业造成实质影响。

据九巴和城巴的新闻稿表示，巴士公司需要透过油公司购买成品油，作为营运巴士服务所需之燃料。在过去一个多月，成品油价格已累计飙升近两倍，由每桶90美元（二月平均价）升破每桶200美元（最高更升至每桶255美元），短期内亦未见明显回落迹象，对专营巴士营运造成直接而沉重的冲击。中东战争爆发前，燃料开支约占票务收入的10至15%；然而，随着成品油价格持续上升，现时燃料成本已上升至约占票务收入的30%，对营运构成显著压力。

两间巴士公司指，专营巴士业务利润空间一向偏低，成品油价格飙升令专营巴士的营运面临前所未有的财务压力，收支已严重失衡。

对于政府公布的应对燃料价格措施，九巴城巴认为，措施可为业界提供短暂帮助，惟业界预料短期内很难解决高油价问题，因此在中长期仍需与政府商讨更有效的方案，保障公共服务的可持续性。