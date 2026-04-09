油价急升︱政府推4招应对：商用车船柴油每公升补贴$3、非私家车辆隧道费半价 为期两个月

行政长官李家超今日（9日）主持特别会议，听取特区政府早前因应中东地区战事而成立的「跨部门监察燃油供应专责组」，汇报国际油价波动情况，对香港整体经济、贸易和不同行业的影响，以及政府所推行的工作和提出的建议。鉴于油价短期走势未明，专责组建议四项具针对性的临时措施，包括：

（一）商用车船柴油每公升补贴$3

虽然近日国际原油价格稍为回落，但车用柴油牌价仍然高企，而且未来价格走势难测，对以使用柴油为主的商用车辆（包括货车、专营和非专营巴士、小巴等）及船只（包括渡轮、载客船、工作船和渔船）造成额外负担，对经济和民生影响大，因此专责组建议政府为每公升柴油提供三港元补贴，为期两个月，以支援以柴油为燃料的公用或商用车辆及船只和相关工业，减轻其营运成本，亦减低其加价压力。相关补贴措施预计需约十八亿港元。同时，环境及生态局会联同竞争事务委员会监察各燃油公司的定价，以确保燃油公司不会借机牟利。

至于大部分的士和公共小巴，它们主要使用石油气为燃料，而石油气的价格目前维持稳定。专责组会继续留意价格变动，再作评估。

（二）减免非私家车辆隧道费一半

政府会减免所有政府收费隧道除私家车和电单车外所有商用车辆（即包括货车、巴士、小巴和的士）隧道费50%，为期两个月，涉及少收约一亿六千万元费用。政府会著手与隧道费服务供应商调较收费系统以争取尽快实施减免。

（三）设「公共交通服务特别申请工作组」

专责组建议在其辖下设立「公共交通服务特别申请工作组」。工作组会与公共交通服务营办商保持沟通，因应营办商的整体营运环境和成本，在考虑市民的负担能力，同时维持公共交通服务的稳定与正常运作情况下，提速协助审批公共交通营办商灵活应对燃油成本上升的申请，包括考虑透过整合服务提升整体营运效率，引入节能措施及其他申请等。工作组组长为运输及物流局局长，副组长为环境及生态局局长，成员包括运输署署长和政府经济顾问。

（四）动态监察局势和油价变化 按实际情况动态调控措施

中东局势对香港整体经济的影响，很大程度取决于军事冲突会否持续、扩大或升级。专责组会继续动态评估，统筹政策局和部门，做好应对预案，并作前瞻性部署，亦会研究不同的纾缓油价上升举措。

行政长官接纳专责组的四项建议，指示尽快落实措施，同时继续监察事态变化和最新情况。相关补贴措施须经立法会财务委员会批准拨款。政府会联络立法会，以期财务委员会能尽早安排会议，让措施尽早落实。

专责组提五原则 包括须针对涉公共服务行业

专责组提议，政府在考虑支援措施时，须参考以下原则：

（一）原油价格波幅影响社会面广泛，在政府财政紧绌的情况下，应先针对受影响最严重并涉及公共服务的营运行业；

（二）营运行业的服务价格如属需接受政府审批的类别，应在现有审批机制内处理；

（三）私人自用车辆的使用，因涉个人决定及有替代选择，不列为首要考虑；

（四）由于战事难以预测，停战谈判正在进行，任何支援措施应属临时性和限期性，以免带来公共财政风险。

（五）有意见提出极受柴油价格影响营运成本的公共交通服务（包括专营和非专营巴士、小巴和渡轮），以至校巴和邨巴等，应视为首要考虑支援行业。