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宏福苑大火︱居民联署促合安开业主大会 民政总署接投诉 忧涉冒签已转交执法部门

社会
更新时间：11:32 2026-04-09 HKT
发布时间：11:32 2026-04-09 HKT

日前有宏福苑业主联署，要求屋苑管理人合安管理公司尽快召开业主大会，以厘清屋苑保险赔偿等细节，合安回复称居民提供的资料未符合法定要求，现阶段不安排业主会议。民政事务总署回复《星岛头条》查询时指，接获投诉，个别业主表示所谓联署缺乏核实机制，可能涉及冒充业主及虚假签署等不当行为，当中的个人资料亦有被滥用或未经授权使用的风险。民政总署已将有关投诉转交执法部门及法定机构调查跟进。

民政事务总署表示，据了解有业主于3月15日向合安发出电邮，提及透过网上表格收集到宏福苑业主的关注，但并无其他资料。该业主于3月22日再向合安发出电邮，提供一些资料。合安在咨询法律意见后，确认有关业主提供的资料不符合相关的法定要求，现阶段不会安排业主会议。

署方指，合安已公布将于本年5月上旬举行简介会，让业主掌握各项资讯。合安安排的简介会时间将不会与返回单位执拾安排和独立委员会听证会的时间重叠。

另外，据有份参与联署的居民透露，扣除无效资料，至今有428人签署，若以宏福苑1984户计，即逾20%业主联署，已满足要求管委会召开业主大会的法例要求。根据《建筑物管理条例》，若有不少于5%业主提出书面要求，管理委员会主席须在收到要求后的14天内，就业主所指明的事召开业主大会，并在收到要求后的45天内举行，民政署昨回复业主，称合安会按《条例》处理。

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