油价︱屯门邨巴ABC旅运假期后首日减班 有乘客指上班时段影响较大

油价不断上升，早前指考虑减班的屯门邨巴ABC旅运在复活节长假后首个工作日，以人手为由，今日( 8日 )取消了个别路线的部分班次。其中兆麟苑前往港岛的NR711路线，原定在早上7时40分及7时50分开出的两班车合并，改在7时45分开出；8时或之后亦由原本的四班车，减至只有三班车，部分甚至改用小车。傍晚回程班次则正常。《星岛头条》记者傍晚到湾仔NR711上客站观察，发现搭车的乘客不多，有乘客表示，缩减班次对上班影响较大，会提前到场等候上车。

乘客冀勿减上班时段班次

屯门邨巴ABC旅运早前未获运输署批准缩减班次。巴士公司周二晚一度在社交网站报称，调整班次是因为有职员未出院或外游赶不及回港。至周三原帖文删除了相关字眼，改称班次会因应交通状况调整。

乘客 : 加价比减班次好 「起码有班巴士会方便些。」

乘客冯先生表示，早上缩减班次对上班影响较大，「如果无啦啦无咗班车，要等好耐。」对于有班次将大巴改为小巴行驶，冯先生认为下班时段客量较少尚可接受，但上班时段人较多，小巴载客量可能难以负荷。他指，若加价1至2元尚属合理，认为加价比减班次好，「起码有班巴士会方便些。」

另一名乘客陈小姐表示，不介意下班时段削减班次，因下班不赶时间且有其他交通工具选择，但上班则希望能维持正常。她认同大巴营运成本高、较为「嘥油」，若在下班时段改用小车是可行做法。但在车资加幅上，她指若加价4元以下、即总票价维持在28元以下尚可接受，但若加价过高，上班仍会选择乘搭邨巴，下班时段则会改搭巴士，以节省开支。

梁先生表示，早上缩减班次需要更长时间等车，他因此提早约10分钟到场等候。他指该邨巴经常不准时，傍晚6时后更「成日无通知下少咗班车」，令乘客无所适从，唯有改搭巴士或多等20分钟。他表示，邨巴目前并无政府的交通费补贴，若营运商加价5元，加幅高达约20%，他将会改搭巴士，「加一两蚊仲得，加5蚊就贵过巴士好多。」

记者：蔡思宇

摄影 : 叶伟豪