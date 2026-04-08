重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图

复活节及清明节长假期间，一名来自重庆的少女游客阎小姐在香港接受电视台访问后，因其标致样貌及一句「旧城市」的字幕而意外爆红。她昨日（7日）在社交平台分享假期的港澳游历，在影片中展示自己与友人在香港品尝了Jollibee炸鸡、Silk奶茶、茶餐厅及麦当劳；在澳门则吃了雪糕、鱼蛋及葡挞，引来大批网民留言，有人更呼唤：「不如你来香港定居吧。」

「重庆女」游港受访爆红 数千网民点赞留言

阎小姐受访时提及「香港是既有城市也有海边」，但被误听为「香港是旧城市，加上其「仙气」形象，令这段访问在网上广泛流传。其后她在社交平台发文澄清，并附上可爱影片，随即获得数千网民点赞及留言，人气急升。

在阎小姐帖文下，有网民留言感谢她的分享，形容她们似乎度过一个愉快的美食之旅。该网民自称是香港人，但从未品尝过阎小姐所打卡的香港美食，并认为从游客角度看香港，感觉别有不同。

阎小姐其后回复，解释她们的美食资讯来源大多来自内地社交平台小红书和抖音，只有一间餐厅是由她的香港本地朋友带她吃过，因觉得非常好吃，所以这次再带朋友前往。她补充，其余大部分都是去一些广为人知的打卡店。不过她同时表示，希望尝试香港人眼里的香港美食。

「重庆女」游西贡：下次天晴时再来玩

阎小姐连日发文记录行程，其中一篇以「在半月湾追野猪是什么体验」为题，提到虽然当日下雨，但仍无阻她们去看海。她们前往西贡，乘船抵达半月滩（厦门湾），其间认识了救生员，对方告知该处有野猪。她形容第一次见到野猪感觉奇妙又惊喜，救生员更邀请她们6月再来，届时沙滩、海洋会更美，还可以浮潜，她表示期待下次见面。她还提到，虽然一直在下雨，但曾短暂放晴几秒钟，并成功捕捉到那一刻。

另一篇贴文以「分享一组相机拍的照片」为题，她表示好想下海游泳，可惜是阴雨天，下次天晴时再来西贡游玩。她亦在「今天在香港的逛逛吃吃」一文中透露，很开心获得网民的喜欢与关注，并预告会陆续分享出游照片与攻略。阎小姐分享的照片可见，她和友人曾到访维港，亦去体验夹公仔。她们在街头City Walk（城市漫步）之余，亦进行购物。

图片来源：小红书@「屁屁萱」、Threads@「peixuan3412」