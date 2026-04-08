每日杂志｜VPS游戏冲击现实 强大定位商机无限 AI代劳市场饱和 本地手游团队挑战大

扩增实境手机游戏席卷港台两地，背后采用视觉定位系统（VPS），匹配数据和玩家即时位置，营造虚实合一的沉浸感。游戏业人士指，VPS对游戏开发有巨大价值，有开发商利用玩家贡献的数据训练人工智能（AI）地图，建立强大的定位系统，相关技术或可应用于无人机、自动驾驶或机械人上，开拓商机。随着AI急速发展，游戏开发业界首当其冲，有专家形容，AI能代劳整个游戏开发过程，加上手游市场饱和，导致近两年许多中小型公司结业，盼本地团队能保持创意和灵活性，让业界继续健康成长。

《皮克敏》透过扩增实境技术，把现实地图转化为「花园」，玩家可以透过步行来「种花」。

手机游戏《皮克敏》（Pikmin Bloom）在港台两地掀起热潮，游戏透过扩增实境（AR）技术，把现实地图转化为「花园」，玩家可以分享实际位置，透过步行来「种花」及培育「皮克敏」，以收集道具和破坏障碍物。有玩家指，该游戏鼓励运动，玩家亦可与朋友虚拟交换「明信片」，带来疗愈感。

香港数码娱乐协会主席彭子杰说，扩增实境游戏依赖手机的全球定位系统（GPS）、相机和感应器（如陀螺仪及LiDAR光学雷达），把游戏内的虚拟角色或物品「放置」于玩家身边的真实环境中。

香港数码娱乐协会于「2025东京电玩展」设「香港馆」。 受访者提供

VPS让玩家感觉虚实融合

软体开发公司Niantic推出《皮》前，已联同任天堂推出手游《Pokemon GO》，玩家可以匿名扫描周边公共地标，10年累积下，该套系统已训练出超过300亿张影像的视觉定位系统（VPS）。VPS可经由图像辨识技术，比对大量真实世界的照片，以精准判断玩家的位置及方位，比GPS依靠卫星更精细。据悉两个游戏的系统联通，玩家在《Pokemon GO》上载图片，会成为《皮》的任务点。

当年《Pokémon GO》风靡香港，大批市民聚集在公园内「抓宝可梦」。

游戏开发公司Skytree Digital Limited行政总裁Silver Yu形容，VPS能让虚拟物件「稳固」地锚定在真实物件或建筑上，不论玩家从哪个角度观看，物件也不会偏移，「赋予手机『眼睛』与『大脑』，是AR技术的下一阶段。」彭子杰说，VPS能让玩家感觉虚实融合，许多「LBS游戏」（Location Based Services，位置服务）也利用玩家贡献的数据来训练AI地图，再慢慢累积成强大的定位系统，「是AR游戏的核心竞争力。」

游戏开发公司Skytree Digital Limited行政总裁Silver Yu说，扩增实境游戏的数据要高度准确与一致。 受访者提供

有用家担忧私隐受威胁

不过，有用家担心相关数据处理不当，甚或日后的使用范围超出预期，对私隐构成威胁。据了解，玩家透过Google、Apple或Facebook等第三方程式登入游戏，开发商只会收到玩家的「授权凭证」（Access Token），并不会拿到玩家的个人资料，一般游戏公司会匿名化或聚合数据，不会直接连结到玩家个人身份。

Silver认为，相关存取行为存有灰色地带。他厘清指，数据通常属于游戏公司的私有财产，受用户条款及商业保密协议保护，惟危机在于监察上的缺失，玩家贡献了街景影像与定位数据，但对相关数据如何被用于训练商业AI模型，却缺乏透明的知情权与监察渠道。

多名专家指出，当数据使用合规且注重私隐，香港亦可利用AR和LBS技术开拓商机。香港游戏产业协会理事会副主席王文晖说，收集图像对于全球定位分析很有帮助，相关资料和数据或可应用于无人机、自动驾驶或机械人上。在教育、培训和零售方面，Silver认为精准的VPS定位技术能与商场及零售店舖结合，打造「地点触发式」的互动推广活动，提升顾客体验。

香港游戏产业协会理事会副主席王文晖指出，手机游戏市场已达饱和。

「把AR应用到实体经济」

彭子杰亦言，相关技术有助推动香港成为「智能城市」，结合本地地图数据，开发导航、物流或城市规划工具（例如精准定位服务），「把AR应用到实体经济，创造就业和出口机会。」

回望香港市场，有业内人士指，本地有足够人才，不少独立团队开发游戏，成功抢占亚洲及国际市场。王文晖说，近两年手游数量越来越多，大型开发商拉高广告费、垄断市场，令市场达至「饱和阶段」，「现在难有『自然下载』（Organic Download），开发商便要下广告『买人』。」在演算法下，应用程式平台会计算出最适合的广告受众，惟他指，普遍仅3%至5%手游玩家愿意在游戏内付费，开发商要时刻留意广告的有效成本（eCPM），针对玩家行为作出游戏改动和更新，不然平台会因为下载量低而不断提升广告费，增加开发商的营运成本。

广告费高昂以外，AI发展严重冲击游戏业。王文晖指，全港约有100多间游戏公司，大部分是1至5人的独立团队，多专注开发小品、题材独特的游戏，而非投入高制作费用与高行销成本、俗称「3A大作」的游戏。两年前，业界已有应用AI绘画游戏内的人像，至现时用影片生成工具制作动画和编写程式，「整个游戏开发过程也能用AI做。」他指，AI能够提升游戏的整体质素，小规模的独立团队也能做更高阶的作品，变相中小型公司失去优势，只能减省人手，甚至结业，「观望会否汰弱流强。」

在智能化工具崛起之下，Silver相信，游戏业正见证一场生产力的典范转移，未来的游戏开发团队将被重新定义，在「一人开发」的模式下，开发者可以透过AI辅助编程解决技术壁垒，利用生成式AI完成美术与叙事设计，并借助自动化工具处理上架与市场推广，以对抗香港高昂的营运成本，让开发者把精力集中在创意与玩法设计上。

彭子杰同意指，香港游戏产业生态近年有明显进步，「靠创意和灵活性，在亚洲已有一定席位。」他说，香港容易连接内地和全球市场，加上AI和XR（延展实境）浪潮，适合做测试、创新和出口，「仍有发展空间。」

「城市峡谷」干扰定位 考验开发商技术

香港高楼大厦林立，形成「城市峡谷」效应，会阻挡或反射GPS讯号，造成干扰。专家指，相当考验游戏开发商的技术。

就LBS（位置服务）游戏，游戏开发公司Skytree Digital Limited行政总裁Silver Yu说，开发的首要挑战在于数据的准确性与一致性，若地图数据出现偏差，玩家会发现原本应固定在花园里的「花」飘到马路，破坏游戏的沉浸感。他提到，游戏需要长时间在背景运作并即时追踪位置，对伺服器架构要求极高，设计上亦要避免引导玩家误入现实中的危险区域。

香港不乏游戏开发人才。图为业内人士到访上海「China Joy游戏展」。 受访者提供

「游戏不能太卡太耗电」

香港数码娱乐协会主席彭子杰也说，游戏十分考验开发商的技术，当中要处理大量地图和影像数据，使用AR功能会耗用大量手机电力和运算力，开发商要确保游戏在不同装置和地方也「跑得顺」，「玩家边走边玩，游戏不能太卡或太耗电。」全球玩家数量庞大，游戏伺服器要即时处理大量位置数据，开发成本和技术门槛很高。

政府致力推动业界发展 多管齐下招揽人才

政府历年大力资助和推动业界发展，透过不同计划吸引和培育相关人才。

政府历年大力资助和推动业界发展。 受访者提供

文化体育及旅游局回复指，港府一直多管齐下吸引和培育表演艺术和创意产业不同范畴的人才，包括资助香港演艺学院提供表演艺术专上教育，香港艺术发展局和西九文化区管理局的各个人才培训计划，以及文创产业发展处资助创意业界举办培育人才计划等亦为年轻人提供资助或实习机会，拓宽他们的视野。

在「优秀人才入境计划」下，世界各地具质素的创意及艺术科技人才可受惠「人才清单」获入境便利来港。自2023年至今年2月底，入境事务处共批准22宗数码娱乐方面的创意产业专才申请（见表）。此外，文体旅局亦透过「为来港参与指定界别短期活动的访客提供入境便利计划」，为来港参与认可主办机构举办的文艺活动的短期访客提供毋须申请工作签证或进入许可的入境便利，以吸引更多境外优秀艺术人才来港。

记者：仇凯瑭