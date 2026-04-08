政府申请充公黎智英罪行相关财产 7月8日开庭处理充公令

壹传媒创办人黎智英被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，今年2月被判囚20年。政府上周四按《香港国安法》及《实施细则》向高等法院申请充公黎智英的罪行相关财产，以达致防范和制止危害国家安全行为和活动的重要目的。根据司法机构网页显示，案件将于7月8日开庭处理充公令事宜。

违《香港国安法》32条犯罪得益应予没收

高等法院早前裁定黎智英一项「串谋发布煽动刊物」罪及两项「串谋勾结外国势力」罪共三项危害国家安全罪行罪名成立。法庭指出，黎智英为案中主脑和推手，精心策划又早有预谋，有意识地利用《苹果日报》和个人的影响力，进行持续不断的活动，削弱中港政府的合法性或权威，并多次乞求外国制裁中国及香港，进行敌对行动，严重危害国家安全，最终黎智英被判监禁20年。

根据《香港国安法》第32条，「因实施本法规定的犯罪而获得的资助、收益、报酬等违法所得以及用于或意图用于犯罪的资金和工具，应当予以追缴、没收」; 而充公令的申请和发出都必须依照《实施细则》附表三订明的严格条件，须由高等法院原讼法庭在律政司司长提出申请后，信纳拟充公的财产符合相关条件，才可将该财产充公。

政府：藉申充公令切断危害国安罪行资金链

政府发言人表示：「特区是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则。其中，向法庭提出充公令申请是有效打击严重罪行、保护公众利益的做法之一，充公罪行相关财产的法律及机制亦常见于世界各地」。发言人亦指，为维护国家安全而提出的充公令，旨在防止危害国家安全罪行的相关人士、同谋或代理人继续利用其财产从事危害国家安的不法行为和活动，借此切断资金链，削弱其再犯能力。

政府早已根据《香港国安法》第43条《实施细则》冻结黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司及苹果互联网有限公司的罪行相关财产，今年2月亦已预告会按《公司（清盘及杂项条文）条例》（第32章）第360C条，将《苹果日报》三间相关公司自公司登记册中剔除。

案件编号：HCMP518/2026

法庭记者：刘晓曦