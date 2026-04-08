宏福苑听证会︱宏泰消防水喉工声称水缸水掣由另一工人关闭 被大律师踢爆即改口：系我闩嘅

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（8日）举行第二轮首场听证会，将传召4名证人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟、董事及工程师钟杰文、中华发展工程有限公司董事梁秉基。上周听证会期间提到，居民尝试救火时发现消防喉缺水，经调查发现当时储水缸在维修工程期间被清空。上周会上确认，疑因不必要的「铺砖仔」工程须清空水缸，并关闭水泵导致水缸无水。此外，去年10月的消防年检后，由于消防喉辘要更换，消防水缸水掣要暂时关闭。

作供与先前有出入 被踢爆后始承认「系我闩水掣嘅」

宏泰消防工程有限公司水喉工唐庆麟作供时表示，于2015年加入公司，并从2016年开始已参与宏福苑消防装备的维修工作。

他指自己在去年10月在宏福苑消防年检后，与另外两名员工到场执修，更换消防喉辘喷咀，期间须到天台关闭消防水缸水掣。他作供时称，宏福苑宏仁阁、 宏道阁 、宏新阁的消防水缸水掣由另一工人蔡金龙关闭。委员会代表大律师李澍桓指，唐庆麟去年底向警方提交的书面证供提及，由他本人关水掣，唐其后立即改称「系我闩水掣嘅。」

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称更换部件期间 五座消防水缸均完全无水

唐庆麟又指，去年10月16日及17日进行更换部件期间，五座消防水缸均完全无水。他称曾透过管理处转达情况予置邦工程主任林文欣，林文欣回应称「消防水缸正进行执修，所以无水」。唐庆麟表示，自己听后并无再追问详情。

唐庆麟续指，10月17日他前往其余五座重新打开闸掣、更换部件及进行测试。但他承认仅在10月16日查看过其中三座水缸状况，其余五座并无亲自上楼核实是否有水，亦无再向管理处查询无水原因。代表委员会的大律师李澍桓问及为何在明知水缸无水的情况下，仍要指示蔡金龙重开供水掣？唐庆麟解释称「因为闩咗，稳阵起见，就要开返，系我哋工序。」

唐庆麟续指，当时亦向宏泰消防董事钟杰文交代有关情况，当时钟要求唐询问林文欣是否已「挂牌」，即是否取得「消防装置关闭通知书」（SDN））。他指林回应称已挂牌。

李澍桓随后展示多张消防水缸照片，其中一张为2025年11月13日的宏仁阁天台消防水缸照片。唐庆麟在会上直言「消防水缸墙身无可能咁干净、太白了」 ，又指自己在去年10月16日上观察时，水缸已铺砖。

唐庆麟其后在代表置邦的资深大律师许伟强盘问下确认，10月16日与置邦兴业有限公司工程主任林文欣对话中，提到有水缸工程进行，故要放走消防水缸的水，但唐没有跟进，亦没有跟进「挂牌」事宜，而其老板钟杰文亦没有指示就水缸事件跟进，或要他就挂牌向管理公司查询。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：何健勇