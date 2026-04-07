民青局与关爱队联同港大医学院 推全港18区关爱免费健康筛查 料逾5000人受惠

民青局、关爱队及港大医学院首度合作，展开为期一年、覆盖全港18区的大型社区健康推广计划，强化基层健康支援网络，料可服务逾5000名市民。民政及青年事务局局长麦美娟感谢「连青人网络」及港大医学院学生义工参与，一同实现邻里互助精神，冀活动能提升大众关注身心健康，凝聚社区力量，更多关心自己及身边人。

「18区关爱健康巡礼」启动礼今日（7日）于西营盘社区会堂举行，包括提供免费健康筛查、公众讲座及社区健康教育活动，为各区居民提供实用健康资讯，进一步强化社区基层健康支援。

活动包括为儿童及青少年提供身心健康筛查，以及肥胖、糖尿病及中风风险评估和专业眼科检查。港大医学院眼科团队运用人工智能光学相干断层扫描（OCT），为60岁或以上人士进行白内障、青光眼及黄斑病变筛查，展示创新科技提升早期诊断、促进社区预防医疗的实际效益。 此外，专科医生主讲多场健康讲座，主题涵盖儿童腹痛、血糖控制、中风预防及复康、幼儿发展，以及白内障手术最新进展等。前世界跳水冠军郭晶晶亦有在讲座中分享眼科健康。

关爱队精准接触基层家庭 港大医学生实践所学

民青局局长麦美娟在开幕礼致辞称，今次活动计划正好彰显关爱队的社区网络与港大医学院专业医疗知识结合，让社区健康服务再进一步，共同推动「健康扎根社区」的理念。

香港大学副校长（健康）兼李嘉诚医学院院长刘泽星教授表示，是次社区计划展现港大医学院师生协力切实服务社区，促进市民健康。同时，亦为学生提供宝贵机会，深入了解不同地区居民的实际医疗需要。

关爱队成员为市民安排到不同摊位前等待检查，71岁陈女士称本身有三高、糖尿及甲状腺问题，分别接受眼科检查及获取糖尿病相关资讯。她指，自己日后会多做运动，以及懂得选择合适食物，少吃油炸食物及甜食。现年9岁的小四学生张梓晴接受度高量重检测，又透过讲座及健康资讯站了解到预防疾病与及时就医的重要性。

今次活动参与义工包括民青局「连青人网络」义工、中西区关爱队、港大医学院学生等，其中西营盘关爱队队长兼中西区区议员罗锦辉表示，今次活动先由关爱队及区议员联络地区上有需要的基层人士，包括低收入家庭、独居长者及有需要学生，再由港大医学院提供医学资源，让学生有社区实习经验，民青局则在社区医疗需求政策方面提供协调，从而产生协同效应。

跨代义工协力扎根社区

「连青人网络」干事会副组长刘熙林希望青年人更认识本港医疗政策，透过活动接触更多市民，做好推广基层医疗服务。

港大医学院临床医学学院儿童及青少年科学系临床副教授曹蕴怡医生表示，未来一年目标招募超过5,000名港人，针对各区医疗需要提供儿科、眼科、糖尿病科、老人科及中风研究组的医学资讯与检查，让巿民了解自身身体状况，及早认知平时未能察觉的疾病，达到预防胜于治疗目的。

港大医学院四年级学生竺子朗在活动中负责儿科检查，他指，能将课堂知识学以致用，有助他未来成为医生后，更了解基层人士医疗需要。

