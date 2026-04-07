回港高峰︱港珠澳大桥塞爆 车龙长达近5公里 望不到龙尾
更新时间：19:31 2026-04-07 HKT
发布时间：16:19 2026-04-07 HKT
发布时间：16:19 2026-04-07 HKT
一连五日的「复活及清明节长假期」，今日（7日）是回港入境高峰。大批港车北上市民经港珠澳大桥回港，根据网上片段所见，港珠澳大桥在傍晚6时半时，交通非常挤塞，出现长约近5公里的车龙，望不到尽头。截至晚上7时，根据港珠澳大桥口岸通关资讯，港珠澳大桥珠海口岸（往香港方向）的汽车长龙超过500米，等候检查时间逾40分钟，属「极度高峰」。
运输署吁预留充裕交通时间 轮候时保持忍让
运输署发特别交通消息，指港珠澳大桥珠海口岸（往香港方向）的车辆通关广场现时非常繁忙，计划驾驶私家车经大桥返港的市民请妥善规划行程，预留充裕交通时间，同时在轮候时保持忍让。市民可于开始行程前透过「港珠澳大桥珠海口岸」或「珠海发布」微信公众号内的「大桥口岸实时通关」服务(或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查询大桥珠海口岸的车辆实时通关情况。
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