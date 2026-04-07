宏福苑︱麦美娟：动员逾千人协助居民上楼执拾 须举行简介会做法将成修例方向

宏福苑7座大厦居民，4月20日起将分批上楼执拾物品。民政及青年事务局局长麦美娟今日（7日）在活动后见记者时表示，已动员逾千人协助居民返回单位收拾个人物品。她指当局将于地下设立登记处，由民政署及关爱队同事为居民登记，并派发红白蓝袋、防刮手套、口罩及蚊怕水等物资。当居民完成执拾后，关爱队亦会协助有需要或年长居民将物品搬运上车。

麦美娟：前管理公司管理文件欠妥 合安核对需时

至于由新管理公司「合安」将于5月上旬举行业主简介会，麦美娟解释，其主要目的是向业主厘清由前管理公司接收的逾80万份文件。她指出，由于前管理公司对管理费按金等纪录「管理得不太妥善」，「合安」需花费大量时间逐户梳理及核对。

麦美娟：须举行简介会的做法将成修例方向

她指简介会将涵盖多项重要资讯，包括财务纪录，详细解释每户大维修基金供款纪录及管理费缴交情况。另外就合约问题，将交代前法团与承办商签订的合约，特别是提早解约的责任问题，并会说明有关大维修基金的退款安排详情。

麦美娟强调，「合安」已收到业主意见，简介会的举行时间必定会避开居民上楼执拾及听证会日期，以方便最多街坊参与。她又指，举行简介会的做法，将是政府未来修订《建筑物管理条例》的方向，计划要求法团在召开业主大会就大维修等重大事项作决定前，必须先举行简介会。

她解释：「经验告诉我们，业主大会时间有限，业主难以在短时间内作决定。」简介会能让业主获得更详尽资讯，从而作出更明智的决策。麦美娟重申，所有重大决定最终仍会严格按照《建筑物管理条例》规定，在业主大会上由全体业主投票决定，简介会是为促进资讯透明，让居民掌握更全面情况。