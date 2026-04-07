西九咖啡节︱大雨欲开伞「自救」被阻止 参展商指于内地摆展获礼待 苦笑：香港仲进步紧

复活节假期期间的西九文化区咖啡节昨日（6日）最后一日，受连日天雨影响，现场满地泥泞，摊档生意大受影响。前日天雨期间有参展商由于摊档器材被弄湿，难以再做生意欲提早收档，遭活动主办方警告指或无法退回按金。参展商之一、本地咖啡品牌负责人郑小姐今早（7日）于商台节目忆述，在内地不同城市参展时，当地主办方对香港参展商非常友善，零租金之余更有贴心服务，苦笑指「香港仲进步紧」。

参展商开遮自救反被阻 指主办方应变须再加强

郑小姐提到，作为档主，今次西九咖啡节的经历令她「心情好恶劣」。对于主办单位被指欠缺「Plan B」，她表示认同，并忆述活动前的准备情况。她表示，在活动开始九天前，天气报告已准确预测将有雨，有见及此，她特意向朋友借来一把大型帐篷伞，并为自己的摊位准备了雨衣、挂布和透明胶布等防雨措施。

然而上述准备仍难敌场地的恶劣环境。她忆述活动首日，她所在的摊位因为处于低洼地区，微雨已令内部「湿晒」，地面「好似踩住稀泥咁样」。当她张开自备的大伞以挡雨时，却被主办单位以「太大把」为由，坚持要求她收起。郑小姐对此感到无奈，强调大伞并未阻碍其他摊档。

她亦听闻，有海外参展商的电器因天雨而断电，甚至烧毁了机器，导致部分冲调咖啡的环节无法进行，「水都煲唔到，点冲咖啡呢？都唔使讲做生意。」

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忆内地参展获尊重 待遇天渊之别

郑小姐亦回想起在内地参展的美好回忆。她表示，今年已在内地参与约十个不同的展览，例如在广州、上海等，当地主办方对非本地，特别是香港的参展商表现出极大的尊重和诚意。

「佢哋一定系零租金啦，仲会包埋酒店。」郑小姐分享道，「一定会帮我哋订埋，例如可能冰啦、水啦，甚或可能你有啲咩嘢所需支援。」她忆述，有一次在广州参与户外市集，主办方发现香港参展区的人流较少，即时连夜搭建一个华丽的拱门，清楚标示「香港区」的位置，翌日人流立即大增。「今日同佢讲，听日就做，其实贵㗎，但系因为邀请咗你哋嚟，呢个系我嘅亲身经历。」

更令她欣赏的是，内地主办方会为非本地参展商寻找代理，提供咖啡机等设备租借服务，让他们可以减少行李负担，带更多产品参展。主办方亦会主动关心参展商的情况。「所以我哋觉得香港可以参考下人哋嘅做法。」

香港咖啡不输蚀 冀主办方退还部分租金

尽管对主办方安排感到失望，但郑小姐对香港的咖啡文化及同业充满自豪。她强调，香港的精品咖啡水平绝不输给日本或其他地方，无论是烘焙师还是咖啡师，都非常有耐心地冲调每一杯咖啡。「其实我哋喺香港，世界里面我哋攞咗好多个世界奖项。」

她又赞扬香港同业间「互助互爱」的精神，形容彼此是「良性竞争」，在市集或比赛中，大家并非只讲金钱，而是会「搭膊头」互相帮忙。

对于今次的损失，郑小姐坦言虽然天雨是预计之内、无法阻止，但主办方的后续处理有待改善。她认为主办方向参展商退还三分之一的租金「唔过分」，或提供其他形式的补偿。她最后苦笑道：「要话畀人听你点唱好香港呢，虽然你唔一定要包好多嘅嘢，但起码畀人感觉到你系帮紧佢哋（参展商），呢个好紧要。」