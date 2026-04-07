青衣地下采石场拟2028年上马 总工期暂定25年 前土力处长：本地开采较环保

随着屯门蓝地石矿场地面采石完结，本港已无露天石矿场。土木工程拓展署计划在青衣西北部牛角湾以南及镬底湾以东北的地下空间，开采地下石矿，目标2028年第四季启用，工程为期暂定约25年，邻近并设两个地盘，用作存放和处理石料、配制混凝土和生产沥青等。土力工程处前处长陈健硕指，地下采石对公众影响较低，亦较环保，但成本会较高。

屯门蓝地石矿场2025年转为地下采石，是本港首个地下采石场。土木工程拓展署已于2024年6月就青衣北地下采石场发展启动勘查研究，最新目标于明年第二季开展前期工程，完成后则于2028年10月开始地下采石阶段，开采石材并建造岩洞，总工期暂定为25年。

目标2028年第四季启用 总工期暂定25年

拟议地下采石场位于青衣西北部牛角湾以南及镬底湾以东北的地下空间，前期工程涉约1.5年，涉及工地设置、建造隧道进出口、巩固斜坡和初段隧道挖掘；工程期占23.5年，除于地下空间进行地下采石及建造岩洞外，附近的牛角湾地盘将存放和处理石料、配制混凝土和生产沥青，镬底湾地盘则用作存放和运输石料。

署方表示，工程项目将采用赚取收入的合约模式，能为政府库房带来收益。根据合约，营运者须于合约期内向政府定期缴付费用，而营运者可获得加工和销售石料，以及生产和销售混凝土及沥青部分的销售收益；采石合约完结后，岩洞及相关工地均须交还政府作规划发

展。

合约完后岩洞及工地交还政府发展

署方称，设置地下采石场可稳定本地石料来源，更可强化本地混凝土和沥青生产的供应链，特别是支援北部都会区发展，同时增加土地储备。署方又称，青衣交通网络四通八达，邻近海岸线，便于以水路运输石料，青衣附近有数间混凝土和沥青厂，可发挥协同效应，并减低运输相关的碳排放，加上选址远离民居，对社区影响轻微；采石场落成后可接收其他建造工程的剩余岩石，纾缓公众填料库压力。

交通影响方面，地下采石场共有两个陆路出入口，分别位于青衣北岸公路连接担杆山路的支路，以及青衣西北交汇处连接牛角湾的车路。鉴于现时担杆山路的重型车辆流量较高，工程车辆将经担杆山路回旋处以南的支路进出采石场，而当连接牛角湾和担杆山路进出口的通道完成后，工程车辆将会经牛角湾驶离，避免使用担杆山路。采石场毗邻海岸线，从采石场开采的石料及其他原材料亦可经水路运输，减低陆路运输需求。

工程师学会前会长、土力工程处前处长陈健硕表示，本港有大量「靓石」，但因人口密集而未能开采，地下采石对公众影响较低，亦较环保，但成本会较高。他指，现时本港的石材绝大部分进口自内地，亦不环保，「在大陆开石，只是环保问题在大陆，石料很重的，内地开采的碳排放会大过香港（开采）很多。」

他又指，香港纵有地下采石场，石材供应仍要依赖内地进口，但可为库房带来收入，「（10多年前）年年收几千万元」，且岩洞未来亦可安置例如骨灰龛等设施，一举多得。他又认为，地下采石具有潜力，举例屯门蓝地地下采石的范围未来仍可扩大。

记者：曾伟龙