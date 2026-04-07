减肥针︱医生指减肥首要改善生活及饮食习惯 乱服剂量会影响健康

香港关注肥胖症联盟发现，坊间有不少减肥乱象，包括使用水货减肥针、包含禁药成分「减肥保健品」等。香港代谢及减重外科医学会主席、外科专科医生黄健鸿今早（7日）在一个电台节目表示，很多港人对肥胖的定义不明，变相减到过瘦，亦有很多人以为减肥是减完一次就完，没有长远计划，很容易复胖，并会在没有医生处方下，以不正当渠道取得减肥药，或因服用剂量导致不好的后果。

他表示，减肥首要是改善生活及饮食习惯，控制卡路里吸收，身体质量指数（BMI）控制在27以下都是用这些方法，不可行才会考虑用介入式治疗，举例近来盛行的「减肥针」，本身是治疗糖尿病的药物，主要成分是一种肠道荷尔蒙，可增加饱腹感，令胃部蠕动变慢，令病人食很少就已经感到饱，再加上运动可以减重，但使用的剂量需要调教，如胃部蠕动太差会令病人呕吐等，故并非所有人都合适使用该药物。

针药易受温度影响

他更指出，此药受温度影响，若无合适的运输冷冻链，可能市民从外地带回来的针药已没有效用，用后会带来不好的后果，打此针药都没有用。他又举例，坊间仍有人在兜售含有禁药「西布曲明」的药物，或会影响市民的血压、情绪等问题，更有机会诱发抑郁，又或有市民服用甲状腺素的药物，过量会影响心脏等机能。

他一再重申，减肥属于长期行动，如短期使用药物减重，一旦停药就会复重，特别是减去水分及肌肉越来越多，脂肪都会越积越多。

记者：郭咏欣

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