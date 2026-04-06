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《造星III》「靓仔医生」苏浚祈疑Po「电击照」 涉泄病人私隐 医管局：现已非员工

社会
更新时间：14:47 2026-04-06 HKT
发布时间：14:47 2026-04-06 HKT

ViuTV节目《全民造星III》参赛者、被称为「靓仔医生」的苏浚祈，近日卷入社交平台泄露病人私隐风波，他早前声称遭到已离职前同事报复抹黑。据报他近日已被移离医院官方WhatsApp群组，下月当值表也不见其名字，相信已自行离职或遭解雇。医管局回应《星岛头条》查询时指，早前已严肃调查及全面检视事件，涉事人员现非医院管理局员工。

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《造星III》靓仔医生Po「电击照」涉泄露病人私隐 医管局关注事件 苏浚祈指控前同事报复

苏浚祈曾称遭抹黑 

根据《医院管理局附例》，任何人未经医院内病人同意，不得在公营医院内拍摄照片或影片或把医院病房勾划出来，保障病人私隐。有网民上月公开一则截图，一个名为「sojendr」的IG帐户，于限时动态发布一张在仁济医院急症室急救房中抢救病人的照片，写有「久久一遇的Cardioversion（心脏复律） 全部入晒来睇我电人」字句，图中有疑似医护人员正围着正接受抢救的病人。

该截图在网上引起热议，因在网上发布急症室救人时的相片，可能违反医院规定，亦不符医生专业操守。当时医管局表示，九龙西医院联网非常重视保障病人私隐，所有员工必须严格遵守相关规定，以保障病人私隐不受侵犯。联网绝不容许员工，以任何形式泄露病人私隐的行为。联网会检视事件，如果发现有员工违反规定，会根据既定人事程序处理，有需要时转交相关监管机构跟进。

苏浚祈其后于IG限时动态回应，指自己遭前同事抹黑，称发现一名已离职的前同事在专业操守上有严重问题，私下劝告不果后向医委会作出举报，怀疑因此遭到报复抹黑。他指该照片实为两年前一次仪器测试训练的纪录，当时仅在医生同事之间传阅，却被有心人恶意扭曲为「急救病人中打卡」。

医管局回复查询指，九龙西医院联网一贯极度重视保障病人私隐，重申绝不容许有任何形式的违规行为。「本联网早前已严肃调查并全面检视事件，涉事人员现非医院管理局员工。」

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