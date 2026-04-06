每日杂志‧人物志｜港工程师闯南苏丹救援 慨叹医疗中立渐失尊重

螺旋桨的震鸣在南苏丹琼莱州（Jonglei）的烈日下回荡，对香港救援人员刘晓静而言，是矛盾的讯号。飞机降落，带来的可能是急需的物资，或是无预警的射击与扫荡。在那片荒原中，人们不谈论未来，她与团队在满目疮痍中，为平民筑起避风港。今年2月3日，她所管理的医院遭到空袭，化为焦土，关键物资损失殆尽，只能提早结束任务。亲眼目睹那面象征救援的旗帜，在战火中失去保护，她慨叹，近年「医疗中立」渐失尊重，沦为硝烟中的标靶。

刘晓静去年底在南苏丹担任无国界医生项目统筹，为期4个月。

南苏丹兰基恩和皮耶近期爆发暴力事件后，约3万人逃往尼亚提姆。

投身人道救援前，刘晓静在香港过着极其稳定的生活。她是一名机电工程师，2011年因好奇心加入无国界医生，原只打算「客串」一、两个国际人道救援任务，没料一做便超过10年。她拥有水利工程及项目统筹的专业背景，曾被派往利比里亚、索马里、阿富汗、菲律宾、塞拉利昂、苏丹、乌克兰、孟加拉、巴基斯坦等地，担任后勤经理、水利卫生经理及项目统筹等职位。

刘晓静形容，工程师在前线的角色，是管理「非医务事务」。她与团队在资源匮乏的泥泞中，建立起维系生命的供水与卫生系统、兴建宿舍及临时诊所，「必须在摸索中前行，最宝贵的经验是与当地人合作。」她说，组织提供建材，当地居民配合出力，「当救援计划结束后，这些建筑物会留给社区，改装成学校或中心继续使用，让合作过程非常顺畅。」

刘晓静在2011年加入无国界医生，并到利比里亚参与救援。

2017年11月，刘晓静在孟加拉科克斯巴扎尔担任水利衞生经理。

南苏丹资源似时光倒流数十年

她多年来在前线奔波，但去年10月至今年2月在南苏丹兰基安（Lankien）担任项目统筹的经验，至今仍难忘。她说，当地的荒芜远超想像，「是我到过资源最匮乏、生活条件最差的地方。」她驻守的地区偏远至极，一年只有两、三个月能通车，其余时间全靠飞机出入。那里几乎没有政府水电，生活品质与数十年前相若。时间仿佛被冻结了，唯有战火的余烬，在每次冲突后重新燃起。

刘晓静见证了当地冲突升级，权力斗争导致和平协议沦为废纸，各方侵占席位引发武装袭击，代价却由平民承担。战争，在他们本就脆弱的命运上，划上重重一笔。她说，医院里的大部分病人并非伤兵，而是挣扎于严重营养不良、肺炎与结核病的普通人。在朝不保夕的日子里，人们逃命躲进丛林，她不讳言，「未曾听见他们（当地居民）谈论未来 」。

医院遭空袭 仓库被炸物资殆尽

服务期间，刘晓静经历了3次撤离，从最初看到战机警告式射击而撤走一半人，到最后炸弹直接落在距离医院仅300米的市集。她下达了撤离国际与区域员工的指令，甚为沉重，「我以为会被当地同事质疑，预备好要面对愤怒，但他们说已经习惯了，只要我们（国际团队）能在后方继续支持，确保物资能源源不绝送过来，就可以继续留守。」

她说，当飞机最终起飞，复杂的情绪交织，「一方面是安全逃离了，另一方面则是知道这一别，可能真的再也见不到当地同事了，那种矛盾的情绪非常强烈且激动。」今年2月3日，医院遭南苏丹政府军空袭，一名员工受轻伤，惟主要仓库被炸毁，用于医疗的关键物资损失殆尽。

2026年2月3日晚上，南苏丹琼莱州兰基安的无国界医生医院遭到南苏丹政府军空袭。

实际上，过往约1年，无国界医生的当地员工和支援的医院遭受12次攻击，逼使3间医院因安全考虑而关闭；其中3次袭击发生于今年首2个月。刘晓静忧心指出，近年针对医疗设施受袭的频率明显增加，「交战方似乎不再理会人道主义立场和医疗中立，尽管我们清楚标示医院位置并在屋顶漆上标志，但这些保护措施已不再奏效。」她认为，媒体的报道至关重要，「南苏丹内战的升温，国际新闻却很少报道，如有更多人关注，或能产生一定的国际压力。」

全球人道救援资金在缩减

救援工作最令人无力之处，在于配套的消失。她提到，近年全球人道救援资金，尤其是美国资助的缩减，令不少人道救援机构的计划被逼中断。她举例，在南苏丹曾处理一个案，三名未成年姊妹遭亲属性侵，无国界医生能提供伤口处理与心理辅导，但后续生存与保障，负责的相关配套机构因资助减少，已撤离了该地区。

孤掌难鸣的困境，正是当前国际人道救援组织共同面对的痛。面对无法改变的大环境，刘晓静的信念未被动摇，她与同事时常讨论，若救了的人随后仍要面对战争，是否还有意义。她坚定地说，答案不在宏大的改变，「我们绝对不是英雄，无法改变全世界，但可以对每一个接触到的病人负责。」

在沮丧的现实中，支撑她的是一些极为纯粹的瞬间。她还记得有个周末，一名产妇母子垂危，急须转院进行紧急手术，团队立即调派飞机出发。一架飞机只为救一个人而飞，让她再次体会救援的核心意义，「每当看到运送物资或接载病人的飞机降落，那种感动依然强烈。」

改变不了大环境的轮回，刘晓静选择守住一刻的希望。她强调，医疗自主权与尊重的重要性，「即使世界在崩溃，如果能让当地人在最无助的那一小时感受到被在乎，这件事就有存在的必要。」

无国界医生的健康推广人员在南苏丹琼莱州的流动诊所与病人讲解健康讯息。

超越文化背景与国界 目标一致为救人

刘晓静说，人道救援的魅力，在于看见来自不同文化、背景与价值观的人，为了明确目标而聚首。

刘晓静在阿富汗霍斯特与无国界医生的同事合影。

刘晓静去年在阿富汗坎大哈担任项目统筹。

她指出，救援工作让她学会了与不同人相处，「大家为了一个明确的目标如救治病人，聚在一起工作，每天上班都有清晰的目标，能幸运地参与到对当地人生活有益的工作中，就是最大的意义。」

下一个目标，她希望到缅甸工作，「在孟加拉和马来西亚工作时，接触过很多罗兴亚难民和义工同事，我想亲自走进缅甸，了解当地真实情况，除了历史原因之外，还有否甚么原因导致这种排斥。」

记者：林家希

图片：无国界医生提供