每日杂志‧人物志｜港工程师闯南苏丹救援 慨叹医疗中立渐失尊重
发布时间：09:10 2026-04-06 HKT
螺旋桨的震鸣在南苏丹琼莱州（Jonglei）的烈日下回荡，对香港救援人员刘晓静而言，是矛盾的讯号。飞机降落，带来的可能是急需的物资，或是无预警的射击与扫荡。在那片荒原中，人们不谈论未来，她与团队在满目疮痍中，为平民筑起避风港。今年2月3日，她所管理的医院遭到空袭，化为焦土，关键物资损失殆尽，只能提早结束任务。亲眼目睹那面象征救援的旗帜，在战火中失去保护，她慨叹，近年「医疗中立」渐失尊重，沦为硝烟中的标靶。
投身人道救援前，刘晓静在香港过着极其稳定的生活。她是一名机电工程师，2011年因好奇心加入无国界医生，原只打算「客串」一、两个国际人道救援任务，没料一做便超过10年。她拥有水利工程及项目统筹的专业背景，曾被派往利比里亚、索马里、阿富汗、菲律宾、塞拉利昂、苏丹、乌克兰、孟加拉、巴基斯坦等地，担任后勤经理、水利卫生经理及项目统筹等职位。
刘晓静形容，工程师在前线的角色，是管理「非医务事务」。她与团队在资源匮乏的泥泞中，建立起维系生命的供水与卫生系统、兴建宿舍及临时诊所，「必须在摸索中前行，最宝贵的经验是与当地人合作。」她说，组织提供建材，当地居民配合出力，「当救援计划结束后，这些建筑物会留给社区，改装成学校或中心继续使用，让合作过程非常顺畅。」
南苏丹资源似时光倒流数十年
她多年来在前线奔波，但去年10月至今年2月在南苏丹兰基安（Lankien）担任项目统筹的经验，至今仍难忘。她说，当地的荒芜远超想像，「是我到过资源最匮乏、生活条件最差的地方。」她驻守的地区偏远至极，一年只有两、三个月能通车，其余时间全靠飞机出入。那里几乎没有政府水电，生活品质与数十年前相若。时间仿佛被冻结了，唯有战火的余烬，在每次冲突后重新燃起。
刘晓静见证了当地冲突升级，权力斗争导致和平协议沦为废纸，各方侵占席位引发武装袭击，代价却由平民承担。战争，在他们本就脆弱的命运上，划上重重一笔。她说，医院里的大部分病人并非伤兵，而是挣扎于严重营养不良、肺炎与结核病的普通人。在朝不保夕的日子里，人们逃命躲进丛林，她不讳言，「未曾听见他们（当地居民）谈论未来 」。
医院遭空袭 仓库被炸物资殆尽
服务期间，刘晓静经历了3次撤离，从最初看到战机警告式射击而撤走一半人，到最后炸弹直接落在距离医院仅300米的市集。她下达了撤离国际与区域员工的指令，甚为沉重，「我以为会被当地同事质疑，预备好要面对愤怒，但他们说已经习惯了，只要我们（国际团队）能在后方继续支持，确保物资能源源不绝送过来，就可以继续留守。」
她说，当飞机最终起飞，复杂的情绪交织，「一方面是安全逃离了，另一方面则是知道这一别，可能真的再也见不到当地同事了，那种矛盾的情绪非常强烈且激动。」今年2月3日，医院遭南苏丹政府军空袭，一名员工受轻伤，惟主要仓库被炸毁，用于医疗的关键物资损失殆尽。
实际上，过往约1年，无国界医生的当地员工和支援的医院遭受12次攻击，逼使3间医院因安全考虑而关闭；其中3次袭击发生于今年首2个月。刘晓静忧心指出，近年针对医疗设施受袭的频率明显增加，「交战方似乎不再理会人道主义立场和医疗中立，尽管我们清楚标示医院位置并在屋顶漆上标志，但这些保护措施已不再奏效。」她认为，媒体的报道至关重要，「南苏丹内战的升温，国际新闻却很少报道，如有更多人关注，或能产生一定的国际压力。」
全球人道救援资金在缩减
救援工作最令人无力之处，在于配套的消失。她提到，近年全球人道救援资金，尤其是美国资助的缩减，令不少人道救援机构的计划被逼中断。她举例，在南苏丹曾处理一个案，三名未成年姊妹遭亲属性侵，无国界医生能提供伤口处理与心理辅导，但后续生存与保障，负责的相关配套机构因资助减少，已撤离了该地区。
孤掌难鸣的困境，正是当前国际人道救援组织共同面对的痛。面对无法改变的大环境，刘晓静的信念未被动摇，她与同事时常讨论，若救了的人随后仍要面对战争，是否还有意义。她坚定地说，答案不在宏大的改变，「我们绝对不是英雄，无法改变全世界，但可以对每一个接触到的病人负责。」
在沮丧的现实中，支撑她的是一些极为纯粹的瞬间。她还记得有个周末，一名产妇母子垂危，急须转院进行紧急手术，团队立即调派飞机出发。一架飞机只为救一个人而飞，让她再次体会救援的核心意义，「每当看到运送物资或接载病人的飞机降落，那种感动依然强烈。」
改变不了大环境的轮回，刘晓静选择守住一刻的希望。她强调，医疗自主权与尊重的重要性，「即使世界在崩溃，如果能让当地人在最无助的那一小时感受到被在乎，这件事就有存在的必要。」
超越文化背景与国界 目标一致为救人
刘晓静说，人道救援的魅力，在于看见来自不同文化、背景与价值观的人，为了明确目标而聚首。
她指出，救援工作让她学会了与不同人相处，「大家为了一个明确的目标如救治病人，聚在一起工作，每天上班都有清晰的目标，能幸运地参与到对当地人生活有益的工作中，就是最大的意义。」
下一个目标，她希望到缅甸工作，「在孟加拉和马来西亚工作时，接触过很多罗兴亚难民和义工同事，我想亲自走进缅甸，了解当地真实情况，除了历史原因之外，还有否甚么原因导致这种排斥。」
记者：林家希
图片：无国界医生提供