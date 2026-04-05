西九咖啡节遇暴雨 草地变泥地 主办方：持4.5门票翌日免费再入场

西九咖啡节上周五（3日）起一连四日在西九文化区举行，无奈天公不作美，接连两日遇上黄色暴雨警告，今日（5日）清明节上下午都分别下暴雨，现场草地变泥地，西九文化区艺术公司部分低洼地区出现积水及泥泞，有参展商因水浸影响，需提早结束营业。

主办方在社交平台表示，凡已购买今日门票的人士，可凭收据或手带，于翌日（6日）免费再次入场。

西九咖啡节去年吸引约5万人次入场，今年载誉归来，4月3日起一连四日在西九文化区举行。可惜天公不作美，连日来都有雨，天文台更是接连两日都发出黄色暴雨警告。主办方即时在地面铺设胶板，以及安排吸水，但亦无法完全阻挡暴雨浸袭。

有人冒雨前来咖啡节，为保爱鞋，以胶袋包起来继续「品啡」。主办方亦宣布为100名参加者提供免费洗鞋服务，其后的参加者亦能以全单8折优惠洗鞋。