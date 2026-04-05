清明节｜市民大雨中扫墓 金价贵到落阴间？纸扎舖：「黄金聚宝箱」大卖 人人「买金」烧俾先人

今日（5日）是清明节，不少市民按传统前往扫墓祭祖。《星岛头条》记者今早（4月5日）到钻石山坟场观察，虽然天气不佳，不时下着骤雨，仍无阻孝子贤孙提著大包小包的祭品及衣包前往扫墓；邻近钻石山火葬场及坟场的富山邨，街市里的烧腊味店、纸扎舖门前不时出现人龙。警方在现场设置交通管制，并安排市民分批过马路；民安队亦在坟场内协助维持秩序。

市民指人流比去年减少一半

与家人一同扫墓的薛太表示，今年合共花费约九百多元购买祭品，种类趋「现代化」，除了传统衣包、金银纸外，亦有手机、平板电脑、名牌袋等新款祭品，「基本上全部都买齐，传统同现代的都有。」她认为人流比去年减少一半，「上年全部都系人、车，今年比较静些，泊车亦方便好多，可能因为（复活节）假期分散，大家出咗去旅行」，加上天气亦影响人流。

市民黄先生表示，今年主要购买祭祀用品，包括食物及金银纸等，但未有清楚计算花费，约数百元由家人分担。他坦言，每年都会上山拜祭长辈，而今年清明和复活节假期重叠，故日前已提早外游，正好可在清明正日与家人扫墓，「人流比去年少，泊车方便咗，也可能因为我哋早到，容易揾到车位。」

纸扎销情增两至三成

而邻近坟场的富山邨烧腊味店、纸扎舖门前不时出现人龙。纸扎舖老板李先生表示，今年销情比去年增加两至三成，早上的生意「做都做唔切」；虽然油价、运输成本上升，来货价亦增加约一成，但店舖坚持不会加价，「经济唔好，我哋都系照旧价钱，加上主要做熟客。」，反而价钱稳定可吸引更多街坊前来选购。他称，今年正值长假期，估计拜祭人流会较分散，令正日人流「可能会减少」，但基本上「日日都有人买，拜完先去玩」。

他透露，今年最受欢迎的为「黄金聚宝箱」，其余以金银纸、衣服、鞋履等传统用品为主，「我哋呢度金价贵到飞起，个个都系买金烧俾先人。」

烧腊味叹「正日少咗好多人」

至于烧腊味店负责人赵小姐表示，今年人流大减，未及去年「墟冚」，「今年分咗几日假期，人流就分散咗，正日少咗好多人。」她称，虽然米价、运费等均上升，但仍以街坊客为主，故不会加价，「大家在出面买完（祭品）都会过来买，还有客人来自港岛，主要是买烧肉、烧味，半只或一只都有人买；而需要提早订购的乳猪，平均每天有5张订单。」

赵小姐透露，今年不少市民选择提早一星期拜祭，以避开人潮，「上个礼拜好多人，可能叠住复活节假期，大家提早拜山，加上见上年太多人，所以今年就分散咗。」

订乳猪连同祭品共花费1300元

有不愿出镜的街坊罗先生则提早一天订购750元的原只乳猪，连同其他祭品、衣包，合共花费约1300元。他称，每逢清明重阳也会和家人上山扫墓，乳猪是清明必备，虽然物价稍为上升，但仍坚持传统，「有时间就一定要去拜，系一份心意。」谈及人流，他留意到今年购买烧味的人流减少，「上年排到出走廊，今年都冇啦。可能大家都去旅行，提早拜。」

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

