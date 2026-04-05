何汉权斥「特朗普文化」教坏下一代  教育界应整合所作所为 成「反面教材」

全国政协委员、教育评议会主席何汉权批评，部分美西方国家以追求强大为名，行称霸与侵略之实，更直指形成一种「谁大谁恶谁正确」的「特朗普文化」。他认为，这种价值观不单教坏美国下一代，更对全球产生很坏影响。作为教育工作者必须将善良的价值提出，整理特朗普的负面案例，协助学生巩固对和平、尊重、诚实等美德的认同，这亦是国家传统的价值。

国家「风景独好」居安亦要思危

何汉权今早（5日）在电台节目中表示，面对世界局势纷乱，国家「风光独好」，但居安亦要思危。他指出，中国在经济、军事及民生方面发展迅速，反映只要具备良好的环境与政策，便能发挥中国传统文化的优势。

他强调，香港教育工作者应以此为契机，引导学生加深对国家历史、国情及国家安全的认识，并提出应以学生为本、家国为念、教育专业发展为务，建构一个「民胞物与」的博爱新世界观。

「谁大谁恶谁正确」是恐怖价值观

何汉权严厉批评美国总统特朗普所代表的价值观，形容其只是「表面风光，实质腐败不堪、贪婪自私」。他列举特朗普诸多「歪理」，包括「前言不对后语」、「欺骗、抢夺、掳走国家领导人」等，认为这是一种「谁大谁恶谁正确」的恐怖价值观。他担忧这不仅教坏美国下一代，更对全球带来极坏影响。

他重申，教育工作者必须弘扬善良价值，建议教育界整理特朗普的负面案例，摆出事实，与学生讲道理、教导尊重，从而巩固学生对和平、互相尊重、诚实等善良价值的认同。

何汉权指出，中国曾历经列强侵占的惨痛历史，因此深刻明白强大之后不应干涉别国内政。反观美西方国家，依循「强大后即称霸、侵略、掠夺」的发展路径。他强调，中国传统文化如「天下大同」、「四海之内皆兄弟也」等和平思想，早已融入「民族DNA 」，始终坚持「劝和促谈」的指导原则。

建议容许官津学校接收非本地生

何汉权又指香港在「十五五」规划下，有一国两制优势，应发挥超级连系人的角色。在新的发展阶段，必须从过往的「融入」角色，提升至「服务」国家发展大局，并提出香港应巩固及开拓新的战略地位，全力打造国际高端人才聚集高地。他特别指出，香港的基础教育体系应更具前瞻性，以配合国家长远发展。香港的大学不能仅满足于排名，更应思考其学科设置是否能配合国家发展的三大方向。

但他认为，现时大学学科未能满足规划要求，建议研究加入人工智能及碳排放等学科，又建议中小学基础教育「门常开」，容许官津学校接收非本地生。他强调：「你门常开，锁匙在特区政府手里面。」