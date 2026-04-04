复活节｜台湾客访港3日旅费至少10万 惟食肆叹生意未见起色：港人外游冲击大

复活节清明长假展开，尖沙咀一带人流畅旺。《星岛头条》记者下午在广东道附近观察，部分名牌手袋店大排长龙，更有不少旅客提著「战利品」满载而归。有旅客花费超过2万港元购买包包，旅费预算至少10万元。亦有旅客到港Citywalk（城市漫步），希望感受香港本土文化。附近食肆老板指生意只比平时周末稍好，并未因假期大幅提升，指大批港人趁假期外游，对本地市道造成冲击，加上餐饮选择多，游客消费较为分散。

台湾客抵港半日花2万买手袋

访港3日的台湾旅客张先生表示，今日抵港已花费超过2万元购买包包，此次旅费预算没有上限，「至少10万元，其中住宿已花费1万多元」，认为香港购物具免税优势，价格比台湾略低。他计划去油麻地警署、旺角及中环等地，即使下雨亦无碍行程，因为搭地铁能快速到达目的地。

来自山西的梅小姐表示，此次趁假期访港两日，主要为了带母亲在香港逛逛。她已花费逾1.9万元购买包包，认为香港的手袋款式较内地更多样，并直言来港消费没有预算限制。

亦有内地居民选择临时「快闪」来港。陈先生与6名同事前几日在广州临时起意决定访港两天，他表示酒店房价约每晚1,000多元，价格合理，行程则没有特别安排，「主要就是City Walk，走到哪算哪，想感受香港本土文化。」

尖沙咀餐饮店老板叹生意较疫情前腰斩

游客消费疏爽，但尖沙咀附近食肆则普遍表示生意一般。海防道临时熟食小贩市场下午时段人流不算多，其中一间食肆老板郑先生表示，生意只比平时周末稍好，并未因假期而大幅提升。他指出，大量港人趁假期外出旅行，对本地市道造成冲击，「虽然游客会补返少少，但他们有很多选择，未必在这里消费。」

另一间食肆员工田小姐表示，这几日生意比去年同期大幅减少近一半，不少香港人都外出旅行，即使有旅客，整体人流亦不算太多，认为除天气影响外，区内竞争加剧亦是主因，「附近开多咗五六间餐厅，分散晒啲客。」

尖沙咀附近一间街舖餐饮店老板谭先生表示，这几日生意额与平时相若，「比较稳定」，由于店舖主要以旅客生意为主，因此港人外游影响不大。他提到，目前尖沙咀的零售业过于单一，大部分舖位都是药房，缺乏衣履、电子产品及玩具等多元化零售店，难以吸引旅客，「以前尖沙咀乜都有得买，而家净系得返买药𠮶啲 」，且附近餐饮店增加，对生意影响较大，现时生意相比疫情前减少一半，「以前做生意有理想有目标，而家只系想保留盘生意，坚持做落去。」

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记者：蔡思宇

摄影：陈浩元