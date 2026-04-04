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六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !

社会
更新时间：21:33 2026-04-04 HKT
发布时间：21:33 2026-04-04 HKT

六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠，特设6,300万元金多宝，若以10元一注独中，估计头奖基金高达8,000万元。今晚9时15分截止售票，总投注额逾1.54亿元。

今期搅出号码: 20、28、32、35、40、45，特别号码 : 43

今期六合彩头奖一注中，派81,142,980元，二奖4注中，每注派1,511,910元；三奖225.5注中，每注派71,510元。

根据赛马会统计，近5期复活节金多宝搅珠中，11号及22号为最幸运号码，均被搅出3次。排名第二的号码分别为1号、18号、33号及36号，各搅出2次。此外，重复数字号码出现机率较高，当中11号、22号、33号及44号均在过去5次复活节金多宝搅珠中被搅出。

22、24、30号码均被搅出逾500次

截至3月31日晚搅珠，49个号码中，共有4个号码累计搅出超过500次，30号被搅出515次；49号被搅出513次；24号被搅出510次；22号被搅出502次。其次13号则被搅出499次。

最冷门号码方面，19号搅出435次，排在榜尾；倒数第二是41号，只出现439次；至于23号、25号及43号则同样开出446次，并列倒数第三。

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目为28号，搅出16次，其次为37号及6号，各搅出15次、12次。

10大最幸运投注站 屯门市广场历来最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分别是：

1.屯门市广场赛马会投注站 

地址：屯门市广场第三期地段277号地下 

中头奖次数：48

2.中环士丹利街赛马会投注站 

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47 

3.荃湾青山道赛马会投注站 

地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：41

6.观塘广场赛马会投注站 

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 

中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 

中头奖次数：36

8.大埔广场赛马会投注站 

地址：大埔广场地下商场七号舖 

中头奖次数：35 

9.上水石湖墟赛马会投注站 

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 

中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站 

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 

中头奖次数: 30

相关新闻：六合彩︱复活节金多宝头奖8000万 4.4搅珠 即睇「新科」最幸运投注站

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