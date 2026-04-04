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今年首季访港旅客达1431万 按年升17% 罗淑佩：料全年整体旅客数字超预期 盼人气、财气都来

社会
更新时间：10:27 2026-04-04 HKT
发布时间：10:27 2026-04-04 HKT

本港今年首3个月录得1,431万访港旅客，按年上升17%，预计全年旅客量将达5,380万人次，增幅约8%。文化体育及旅游局局长罗淑佩今（4日）在电台节目表示成绩理想，若趋势持续，全年整体旅客数字将高于预期，期望「人气来，财气都来」，希望旅客在港逗留更长时间或增加消费。她提到，上月访港旅客中，非内地旅客占27%，较以往为高，相信随香港国际七人榄球赛等多项重点盛事陆续举行，将能吸引更多外地旅客来港。

国际局势动荡反显香港安全便利

罗淑佩表示，香港国际七人榄球赛将于本月举行，对4月旅客访港情况感到乐观。她指出，当前国际环境较为动荡，中东地区亦有战事，但这反而凸显香港安全、有趣及便利。艺术品交易投资方面，她认为香港亦是理想选择。

航空方面，她表示目前欧美市场表现不俗，虽然转机受到影响，但直航来港航班有所增加，预计不会对旅客数字造成负面影响。她还提到，高端旅客往往抱有「来都来了」心态，有助带动本地消费。

料五一黄金周期间有100万旅客访港

罗淑佩预计，今年五一黄金周期间将有100万旅客访港，约有800个旅行团。她强调会做好秩序及安排，并将主持会议了解各项准备工作。酒店方面，她预计平均入住率达9成以上，而今年连同黄金周最后一天在内的入住率预计较往年多，料达7至8成。

ComplexCon逾3.6万人参与

罗淑佩亦称，「艺术三月」反应理想，多项活动各自吸引数万人参与，即使国际流行文化盛事ComplexCon今年活动日数较去年减少一天，但参与人数仍超过3.6万，较去年有所增加。

她亦指，政府已与巴塞尔艺术展（Art Basel）达成5年合作协议，有信心未来5年该展览会继续于3月在会展举行。她认为，当局可以作更长远规划，加入香港特色元素，例如文艺表演、山径或海岛旅游，以及推介米芝莲餐厅，以吸引旅客延长留港时间；同时开拓更多广东省以外的内地城市自由行旅客来源。

至于即将在启德体育园举行的国际七人榄球赛，罗淑佩指出，今年是活动50周年，预计大会将安排特别表演及惊喜环节。她期望七榄结束后，能尽快公布更多在启德举行的活动安排。

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