清明节｜纸扎舖 : 宠物纸扎祭品销情异常火热 机械猫狗吸引年轻客

【清明/拜祭/纸扎舖/宠物/机械猫狗祭品】明日( 5日 )是清明节，不少市民会准备祭品拜祭先人，有纸扎舖负责人表示，随着饲养宠物的风气盛行，今年祭品市场呈现新趋势，宠物相关的纸扎用品销情异常火热，比去年增长3至4成；另为了吸引年轻顾客，今年亦推出机械猫狗及各类新款电子产品祭品，预计今年整体生意有接近1成的增长。

今年入多了宠物祭品 包括衣服、粮食和玩具

西营盘老字号纸扎舖俊城行负责人杜千送接受《星岛》访问时表示，现时不论年轻人或长者都视宠物如家人，在宠物过身后，主人会焚烧祭品给牠们，希望牠们在另一个世界也有充足的生活物资，「所以我们今年也推陈出新，入多了不同种类的宠物祭品，包括衣服、粮食和玩具等」，相关生意额较往年增加3至4成。

杜千送提到，为了吸引年轻顾客，今年有不少机械猫狗的祭品，亦有各类新款的纸扎电子产品，如智能电话及电动车等。食品方面则加入了长脚蟹、中西式海鲜拼盘等精致款式，有关纸扎品价格均为百元以内。

近期国际金价上升影响 不同款式纸扎金条深受欢迎

另外，受近期国际金价上升影响，不同款式的纸扎金条同样深受欢迎，价格由数元至数十元不等。杜表示，今年特别多人买大金条，「老中青都喜欢，可能是媒体经常报道金价上升，大家心态上觉得烧金条给先人比较保值。」

谈及今年整体生意，杜千送说虽然石油价格上涨导致部分入货成本上升，但考虑到大部分是老顾客，店内祭品维持原价，「清明节是一年一次的大节，消费占家庭收入比例很小，市民通常不会吝啬。」他指一般家庭拜祭一位先人的消费约百多元，若涉及大家族或祠堂，消费可达数百至上千元，亦有市民消费逾2000元。虽然今年清明节和复活节假期间有不少市民外游，但相信不会影响生意，「部分市民会选择不同的时间拜祭，不一定集中在清明节正日」，整体生意预计有接近1成的增长。

记者：蔡思宇

摄影 : 叶伟豪