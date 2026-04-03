复活清明长假｜西九龙站清晨现「人海」 多班短途车票售罄 洗手间大排长龙

复活节及清明节一连五天（4月3日至7日）的长假期今日正式展开。入境处预计，约有644万人次经各海、陆、空管制站进出香港。今日为陆路出境高峰期，预料将有71.2万人次出境。一大早，西九龙高铁站已挤满排队人潮。

旅游业促进会总干事崔定邦表示，今早清晨抵达高铁西九龙站时，已见站内十分挤塞，大批市民及旅行团正准备出发。旅游达人项明生及多名网民分别上载影片及图片，指复活节首天西九龙高铁站已出现长长人龙。从影片可见，清晨6时多，站内已人头涌涌，当中以旅行团占多数，团友在大堂内等候集合出发；此外，不少自由行旅客也拖著行李箱，排队等候安检北上旅行或扫墓。有网民形容：「人多到痴线」。项民生亦在影片中提到，估计过关的人潮要排一小时。

而售票大堂屏幕显示，今日前往广州、福建、湖南等地的短途列车票已经售罄。

洗手间同样大排长龙

崔定邦今早在电台节目亦表示，今年复活节期间港人报名参加内地旅行团的数量，较去年同期激增三成。

除了西九龙大堂爆满外游人龙外，其中一条影片显示，男女洗手间同样大排长龙，估计人数多达3、40人。有网民指，西九龙站外的交通同见挤塞，车龙处处。

入境处呼吁所有经陆路往返内地的旅客应预早计划行程，尽量避免选择在繁忙时段过关，并留意有关各边境管制站交通情况的电台或电视广播。

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