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复活清明长假｜崔定邦：港人报团赴内地激增三成 长途高铁团增长尤为显著

社会
更新时间：09:50 2026-04-03 HKT
发布时间：09:50 2026-04-03 HKT

复活节及清明长假期今日正式展开。政府预测，今年过夜旅客平均留港日数将维持在3.1晚，人均消费料微升0.5%至5,530元。旅游业促进会总干事崔定邦表示，受中东局势及欧洲航班供应紧张影响，今年复活节期间港人报名参加内地旅行团的数量，较去年同期激增三成，当中长途高铁团的增长尤为显著。

崔定邦今早（4月3日）在电台节目中指，本港复活节及清明长假期今日开始，而内地连续三天的清明假期则于明天启动。他今早6时许抵达高铁西九龙站时，已感受到出游热潮，站内交通一度挤塞。

明日将是内地旅客入境高峰

他分析，不少市民为「玩尽假期」，选择在假期首日（即今日）出发。回程方面，由于假期将于7日结束，大批市民及学生需为翌日上班上学做好准备，因此入境高峰预计集中在6日及7日。明日（4日）将是内地旅客的入境高峰，多班由内地南下香港的高铁车票已告爆满，情况媲美农历新年及「五一」黄金周，预料将有大批来自粤港澳大湾区（如广东、广西）的旅客，趁短途假期访港。崔定邦形容，目前正真实呈现港人北上与内地旅客南下的「双向奔赴」局面。

高铁长途团增幅胜短途团

崔定邦指出，今年复活节假期报名前往内地的旅行团数量按年大幅增加三成。他观察到，相较去年，高铁短途及长途团均有明显增长，当中以长途团的增幅更为突出。

报团人数增长主要有两大原因。其一，部分市民因应近期中东局势及欧洲航班供应较紧张，最终决定将旅游目的地转向内地。其二，他认为本地经济有所改善，市民消费意欲增强，亦是推动旅游业的因素之一。

至于内地旅客来港方面，崔定邦相信，对短途旅客而言，「食、买、玩」仍是他们访港的主要目的。若天气良好，相信会有更多旅客选择来港轻松体验「食、买、玩」，这对他们来说是一个不错的选择。

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