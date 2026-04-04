强调国际学校须守法循规 不能牺牲国家利益 蔡若莲：国安助打造留学香港品牌

今年4．15是第11个「全民国家安全教育日」，亦是《香港国安法》实施6周年。教育局局长蔡若莲接受《星岛》访问，强调建设国际教育枢纽，打造「留学香港」品牌，离不开安全与稳定的环境。她指国安教育须与时并进，连系学生生活，亦要警惕科技发展衍生的国安风险；又强调在港办学的国际学校须守法循规，在处理国安议题上，不能牺牲国家利益。

今年「全民国家安全教育日」以「主动对接『十五五』规划 坚持统筹发展和安全」为主题，蔡若莲提到国家目标在2035年建成教育强国，「十五五」支持本港发展高端人才集聚高地，香港积极发展为国际教育枢纽，致力打造「留学香港」品牌，吸引非本地生来港就读。她强调发展教育，离不开安全与稳定的环境，「你想一想如果同学选择一个地方留学，或者家长为子女去选择，他们都不会选择一些很动荡、不讲道理，或者不知道来年还可否延续签证的地方；他们一定会找一个安全、可以持续发展，只要奉公守法、努力学习就可以顺利完成学业的环境」。

国安国民教育密不可分

蔡若莲引述国务院发表的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，强调国家安全没有局外人，「我们每一个都是受益人，亦是责任人，我们人人都是国家安全的守护者，亦是持份者，如果我们不好好承担这个责任，可能大家都要承担后果」。

经历反修例动乱，蔡若莲形容《香港国安法》是「定海神针」，「我们见到教育回归专业，校园回归平静，让师生可以在校园专注学习与研究」。她续称，国家急速发展，机遇处处，毕业生考虑未来前景时，同样追求安全稳定的发展环境。

国安教育是价值观教育的重要一环，与国民教育密不可分。蔡若莲指，教育局每年举办国安教育活动，为配合人工智能（AI）与创科发展，当局早前以国安为主题举办「全港学界无人机表演构图创作比赛」，学生以总体国家安全观、文化设施与国情为题设计作品，令她大开眼界，认为把科技发展与国安教育日结合，能连系学生的学习生活，提升学习兴趣。

年初推出私校实务守则

当局早前向学校提供「全民国家安全日」讲解重点举隅，建议教师以「深度伪造」技术为例，提醒学生认清AI对国安带来的潜在威胁。蔡若莲形容教学须与时并进，「我们都知道有很多假消息、假片段、合成作品等，面对人工智能时代的挑战，我们既要拥抱机遇，亦要就挑战与潜在风险装备好师生，使用时要有安全意识」。

教育局年初推出《私立学校实务守则》，规定私校须防范危害国安的行为和活动，协助学生正确认识《香港国安法》，并确保教学资源不涉及危害国安内容。

近年地缘政治复杂，香港难以独善其身，被问到国际学校处理国安议题，倘与母国立场矛盾时如何处理，蔡若莲强调国际学校在港办学，须尊重与遵守香港法律与规范，「这里是我们国家的地方，所以不可以牺牲我们国家的利益，去服侍另外一个地方」。她坦言教育与文化交流，难以一概而论，但如发现有不当的地方，当局会要求纠正。