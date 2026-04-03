中国胸痛中心大会今明两日会展举行 医管局：以香港为桥梁推广国家胸痛中心标准

胸痛是急性心肌梗塞常见症状，第十五届中国胸痛中心大会今、明两日在会展举行，将正式发布《胸痛中心建设与认证标准（国际版）》。医管局表示，标准以国家15年实践为基础，配合香港本地化实施经验，制定具国际适用性的胸痛中心建设框架，为各国建设胸痛中心提供参考。局方透露，位于威尔斯亲王医院的第二间胸痛中心今年2月启用，患者「到院至灌流时间」（到达急症室至在心导管手术室内令冠状动脉血液恢复流通的时间）中位数缩短至约60分钟，可望于年底获国家认证；未来亦会探讨让胸痛病人抵院后直入心导管室，进一步缩短救治时间。

患者院内死亡率由约12.4%显著下降至3.1%

医管局指，《国家胸痛中心建设标准》优势包括标准化流程、缩短救治时间、认证机制保障质素及加强医疗区域合作。内地胸痛中心发展15年，全国建成逾6000间胸痛中心，逾3200间通过认证。STEMI（ST时段上升心肌梗塞）患者再灌注率（恢复闭塞血管血流）由45%大幅提升至90%，患者院内死亡率由约12.4%显著下降至3.1%。

冀透过本港试行经验 制定具国际适用性的胸痛中心建设框架

在本港，玛丽医院的全港首间胸痛中心2024年底启用，去年5月获认证；位于威尔斯亲王医院的第二间胸痛中心今年1月设「绿色通道」、2月启用，并筹备认证申请。医院管理局心脏科服务中央委员会主席、第十五届中国胸痛中心大会专家委员会主席谭利华表示，今届大会将发布《胸痛中心建设与认证标准（国际版）》，冀透过本港试行经验，制定具国际适用性的胸痛中心建设框架，「香港也实施到，有可行性、实际好处，从而再根据其它地方不同情况，给国内参考。」

公院实施国家标准时，正根据配置及环境差异，作本地化调整。威尔斯亲王医院心脏科顾问医生徐家龙提到，本港救护车虽不似内地有医生随行，但短时间可送至急症室，故计算时间指标时以病人到达医院为起点，即「到院至灌流时间」，而非内地的「首次医疗接触至球囊扩张」时间。与此同时，公院实施多项措施以符合标准，包括建立院前急救系统、「绿色通道」、标准化流程、智能技术辅助等。

徐家龙指，公院结合本地实际需要、克服挑战，成功让内地标准「落地」，提升本地急性心脏病急救水平，期望未来扩展标准至其他国家，「好像考公开试，大家可以用这个方法，不断检讨、进步，还有再高层去做审查。」

研胸痛中心仿内地做法 病人抵院后直入心导管室 缩短救治时间

另外，医管局会探讨在胸痛中心试行仿效内地医院做法，让胸痛病人抵院后直入心导管室，进一步缩短救治时间。徐家龙表示，措施需不同部门协作，未有时间表，但认为两地做法各有好坏，「不是所有胸痛都是心肌梗塞，有很多其他情况都有危险性，送到上手术室，如果（发现）是其他问题，都会造成延误。我们救护车来到的时间相对短，变相绕过急症室赚到的时间没这么多，但玛丽医院迟一点都会试行。」

记者 萧博禧