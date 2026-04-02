消委会牙刷测试｜29款牙刷大比拼！13款磨毛不合格 最贵1款或致口腔受损

牙刷测试｜根据衞生署《2021年口腔健康调查报告》，本港约三分之一的成年人及近半数非院舍长者患有未经治疗的蛀牙，同时约四成人士有牙龈出血问题，情况令人关注。消委会就29款牙刷进行测试，即睇测试结果、刷毛安全及化学安全！

是次测试涵盖29款成人手动牙刷，包括18款单支装及11款多支包装，样本主要购自超级市场、个人护理用品店及百货公司。单支装售价介乎$9.0至$69.9；多支包装则由$9.0至$49.5不等（平均每支$3.0至$17.5）。当中15款标示为软毛，13款为中毛，1款未有标示。全部样本声称适用于成人，5款声称采用抗菌刷毛，另有7款配备舌刮。

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由于本港尚无特定手动牙刷的测试标准，是次测试参考内地强制性标准GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》及推荐性标准GB/T 19342-2024《手动牙刷一般要求和检测方法》，进行物理性能与化学安全测试。物理测试涵盖颈部抗弯力、毛束拉力、磨毛、单丝弯曲恢复率等；化学测试则检测塑化剂及可溶性有害元素。

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感官质量及边缘、尖端

根据标准，所有样本在外包装、刷毛、刷柄及气味等方面均通过感官质量检测，并无发现锐边或毛刺等缺陷，全部符合标准要求。

ECdental bioMe颈部抗弯力未达标

此项指标评估牙刷柄的韧性与耐用性。抗弯力不足的牙刷在使用时可能断裂，其尖锐断裂处有机会割伤口腔。标准要求成人牙刷的颈部抗弯力不应低于43牛顿。测试结果显示，1款样本（ECdental bioMe 双高密柔软丝牙刷(柔软)）在41.4牛顿的拉力下出现断裂，未能达标。

毛束拉力

毛束拉力评估刷毛的牢固程度，拉力值愈大代表刷毛愈不易脱落。根据标准，成人牙刷的毛束拉力应不低于15牛顿。结果显示，所有样本的毛束拉力介乎15.6至71.1牛顿，全部符合标准，表现理想。

毛束弯曲力

此测试用以评估刷毛的软硬度，数值愈小代表愈柔软。当中Mannings Guardian备长炭抗菌牙刷，标示刷毛软硬度为中心，其毛束变曲力达8.55牛顿，数字为众多样本中最高，而Watsons 签细柔软牙刷(软毛)的毛束变曲力1.4牛顿，数字为样本中最低。

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13款牙刷磨毛不合格

磨毛处理旨在使刷毛顶端圆润光滑，避免损害口腔软组织。根据标准，平形毛型牙刷的合格率应达60%或以上，异形毛型则应达40%或以上。测试发现，1款仅含磨毛的平形毛牙刷（IKEMOTO）合格率仅33.9%，未达标准。此外，12款同时含有磨毛及磨尖丝的异形毛牙刷（DAISO、DENTALPRO、Dent-inn、Dr. ORDIN、EBiSU、情热价格JONETZ、LIFELLENGE、matsukiyo、TOPVALU、Watsons）的磨毛合格率介乎0%至35.2%，同样低于标准，表现不理想。

全部磨尖丝单丝直径均符合规定

磨尖丝刷毛能深入牙缝清洁，且对牙龈较温和。根据标准，全部21款含有磨尖丝的样本，其单丝直径均符合规定，测试结果理想。

最贵样本单丝弯曲恢复率欠理想

单丝弯曲恢复率测试是用以评估牙刷刷毛是否耐用的指标。单丝弯曲恢复率较高的刷毛，使用后较不容易产生变形；相反，单丝弯曲恢复率偏低的刷毛，使用后则较容易散开、卷曲或失去弹性。若长期使用刷毛已变形的牙刷，不仅影响清洁效果，亦可能对牙龈及口腔造成损伤。

标准要求恢复率不应小于60%。测试发现，价值69.9元、最贵的1款样本（ecostore）的恢复率仅为54.6%，略欠理想，其余28款样本则表现良好，介乎61.3%至96.8%。

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为评估牙刷在日常使用中释出有害化学物质的风险，测试涵盖8种有害元素及6种邻苯二甲酸酯类塑化剂。结果显示，全部29款样本均未检出任何上述有害物质，整体表现令人满意。

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