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宏福苑听证会｜置邦工程主任不知同事助消防水缸放水 陆官质疑：咁你做乜嘢㗎？

社会
更新时间：16:58 2026-04-01 HKT
发布时间：14:33 2026-04-01 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（4月1日）举行第七场听证会，根据证人作供时间表，将有7名证人作供，包括置邦兴业有限公司文员骆倩盈、管理员钟瑞霞、木工李承富、电工罗国瑞、高级管理员黄百盛、工程主任林文欣及物业主任郑芷盈。

4月1日独立委员会听证会重点：

  • 置邦兴业有限公司文员骆倩盈指消防水缸要「铺砖仔」，是因为食水缸有配件损毁或失效及水管生锈须维修，先维修消防水缸，可令其成为临时食水缸，届时再维修食水缸。
  • 据中华发展2025年3月28日的发票显示，早在2025年3月，消防缸已完成维修。
  • 宏福苑大维修以授权票投票情况普遍，经常涉及逾百张授权票，投票影响结果明显，职员无法核对签名，另仅在欠签名时才会要求业主加签
  • 骆倩盈盼公众勿断定物业为火灾制造者，称大火当日保安员有接电话亦有上门拍门：我哋冇唔理大家
  • 鸿毅职员曾数次在工程会议提到，ICU刘嘉敏预早一星期通知到场巡查
  • 宏昌阁日间座头钟瑞霞作供，否认第一时间离开现场，指大火烧到大门才离开，亦有协助疏散居民
  • 电工罗国瑞明知持牌者才可进行消防工程，惟害怕处分而关消防总掣，惟不知此举会停火警钟
  • 高级管理员黄百盛曾向宏业反映有工人吸烟，惟仅获「得啦，知道啦」回应，认角色仅为传声筒
  • 工程主任林文欣离职7月，复职后未获告知维修进度，一度不知谁负责天台水缸工程
  • 林文欣不知愁有同事助水缸放水，遭陆启康质疑：「咁你做乜嘢㗎？」
  •  

杜淦堃指工作流程致火警系统关闭 林指未收过中华发展任何证书

【16:45】林指，大致知悉消防水缸曾临时用作食水缸，亦知道持牌消防工程承办商为宏泰，但他从未询问，亦未被通知宏泰会进行此类转换水缸工程。

他指出，一般而言，宏泰提交消防装置及设备证书（FS251）时，会有一式两份文件，一份交消防处，另一份交管理处，他收到证书后，会确认宏泰完成工作，再自行存档，并通知黎经理档案存放位置。

林先生表示从未见过另一消防承办商「中华发展」提交的任何证书。至于消防水缸的「消防装置关闭通知书」（SDN），他指从未见过，并直言火灾前不曾查阅SDN，亦未主动索取，更不清楚是否存在SDN。

【16:00】杜淦堃发言时指出：「我唔系想羞辱你，但似乎你哋嘅工作流程影响到今次大火火警系统的关闭。」杜淦堃发言后，现场有人摇头感叹。林文欣表示，认同工作流程存在改善空间。

置邦工程主任离职7个月间消防缸招标停滞 复职后未获告知维修进度

【15:45】孙靖干在庭上询问林文欣，是否见过上一任工程主任马先生。林文欣回应称，双方没有进行过交接，亦从未见过对方。

林文欣又表示，在工作上从未见过由物业监管局发出有关处理消防安全工作的文件。孙靖干其后问及，在大维修期间，分判商进行工程时，置邦是否有作出监察。林文欣回答说：「不清楚。」

置邦兴业有限公司工程主任林文欣持有电工牌逾10年，于2019年7月入职，2025年4月1日一度离职，同年10月8日再次加入公司，是罗国瑞和李承富的上司，亦会处理日常投诉，包括漏水、无电、室内污水喉渗漏，公家喉管则要招标，解决街坊投诉。

2025年11月21日当值期间，林文欣曾巡查宏建阁天台水缸，见到食水缸及消防水缸闸掣老化情况，以在较后时间更换闸掣配件，但不涉水泵制装置维修。他又称，没有收到有关涉及水缸漏水或天台漏水的任何投诉，亦不会定期到天台水缸检查漏水，只在有人投诉时，工程部师傅巡视后报告，他才得知事情。他亦称，在职期间没有收到水缸漏水的报告，亦不知道天台住户曾投诉天花渗水。

对于消防缸工程，他指，2025年3月左右，宏业向他称「部分水掣可能已老化」，涉及食水和冲厕水，不涉及消防缸，是驻场经理要求他跟进，当时他负责消防缸水掣的招标，但离开时未知谁中标，再入职后知道骏升公司中标，当时未开始工程，但与骏升看水掣。他又称，不知道骏升何时中标，亦不了解他离职7个月期间，招标工作为何没有进展，但他指实际更换水掣的工程料需时一周。

杜淦堃指，根据一位水泥工证供，2025年10月，已完成宏泰阁、宏建阁消防水缸泥水维修，11月初完成道阁及宏新阁水泥方面维修，但完成水泥工作，仍要加水闸、浮波等，消防缸才能使用。

林指，天台水缸工程的水缸维修属宏业负责，置邦只负责换水掣，但不清楚消防缸在11月初已完成泥水工作，称自己没有参与与宏业建筑部的会议，而其上司黎经理没有通知他。

对于杜淦堃质疑为何工程部分不是林的责任，林称，宏业建筑部有开会，但没有人向他汇报，整水缸是属于宏业负责，没有告诉他。杜淦堃质疑，「为何不知整个月都没有整闸掣，因为没有人讲，所以没有问？」林回应「是」。

置邦工程主任不知工人助消防缸放水 陆启康质疑「咁你做乜嘢㗎？」

杜又展示，负责水泥结构工人的证供，指出2025年4月已完成四座消防缸的水泥结构工程，但因仍有水喉工程未完成，例如待更换过墙喉、接驳位漏水等，令整个工程未能完成。林承认，水喉工程由置邦负责，亦同意工程未完成，影响消防缸未能使用，置邦有角色。

对于林文欣离职数月，其间工作由谁人接手，林文欣称，黎经理没有告诉他，他只知道离职期间有人接手两、三个月，但其后亦离职。他亦同意，离职期间水闸掣工程没有进展，但他不知原因。杜淦堃指出，在林离职几个月期间，工程「叹慢板」，没有人处理，但任何影响消防系统的工作，都不应该等，但在职同事没有督促工程完成。

就罗师傅处理消防缸放水及关掉泵房刀掣，林文欣称，知道持牌消防系统承办商才可处理消防装置，10月重返公司后，亦不知道同事曾帮宏业进行消防缸放水，只有师傅在维修问题上到困难，才会报告，若没有困难，就不会知，「不会知道平日接到的工作单」。

委员会主席陆启康插口问︰「咁你做乜嘢㗎？啲单唔系经你手的吗？」，此话一出，引致哄堂大笑。陆启康对工作流程没有经过林文欣感到奇怪，反问他是否只负责解决问题，林文欣回应︰「我不是似个废物，工程上出标，是我出paper（文件）。」

置邦工程主任承认离职前意识到消防系统未处理以及水缸没有水

杜淦堃问，根据林的证人供词，在火灾当日，他致电宏泰询问何时可提供工程的消防装置及设备证书FS251表格，宏泰解释未出到，因为「水缸没有水」，而他当时才知道水缸没有水。林称，他知道宏福苑正在水缸做工程，但不知道8座水缸均没有水。对于为何他待11月28日才问文件，林解释，因当时宏泰阁完成包括水喉和电的工程执修，故在当天才询问。

杜又质疑，林离开公司前正处理闸掣工程，应该意识到消防系统未处理以及水缸没有水。林表示同意。

林文欣亦表示，知道熄消防泵无须熄刀掣，若当时他在职，理应可以阻止罗师傅关掣，「惨在我不在」。但陆启康回应指出，由此可见，工作流程应该要经过林，因按现时的工作流程，工作单直接给罗师傅和李师傅，林文欣未必知情，即使他在职，亦未必能解决到。

杜又询问，为何流程上可以把工作单夹在打卡位。林称，这是一般流程，师傅若没有困难，便会自行做完，「出事就觉得是有问题，一般没有事就不是，（工作流程）一般是这样做法」。

至于火警发生当天，林指当日下午两时许收到管理处电话指有火，但没有警钟，便欲赶到宏昌阁，但因大火未能过去，遂转到A座扑消防钟，但未有发出声响。

火警当天，林与宏泰职员钟先生通过电话，杜问，为何钟会在电话中问林取停水纸，但有关停水纸是由中华发展申请，林称以为是宏泰申请，不知道是中华发展的停水纸。

工程主任林文欣(中)。
工程主任林文欣(中)。

【14:45】黄百盛称，如果收到消防喉漏水，会通知工程主任林文欣；至于如果消防装置损毁，他形容「心里边知道要由消防承办商处理，系基本知识。」 

杜问及后楼梯「开生口」一事，黄指未接获居民反映危险，保安员亦未意识情况，故无跟进。

见木工及电工签名后随即签名 认不知工程是否做完

【14:25】杜淦堃在听证会上展示两张由黄百盛签发的工作单，内容涉及地下消防缸放水。黄百盛表示，放水工程由宏业公司通知后，他才发出工作单，并未曾听闻有师傅要求改由消防承办商处理。他承认工作单上由他签署核实，但其核实方法仅基于李、罗两人的签名，杜问「佢签完名，你就签名？」黄指「系」，承认没有独立核实工程是否做完。

杜淦堃问及火警当日情况，黄百盛指他在控制室得悉火警发生，形容火势一直烧至天台。他自行由一楼行至六楼，期间未有察觉烟味。杜淦堃问及在五楼生口位时有否闻到烟味，黄百盛回应称没有。

黄百盛指曾向宏业反映工人吸烟情况 惟对方敷衍以对

【14:25】高级管理员黄百盛作供时表示，自己负责的控制室设于宏仁阁。他日常工作包括处理电话投诉、突发事件及编更表。由于工作关系，不少街坊都认得他。

黄百盛提到，在大维修期间，他曾接获关于宏业工人在大厦内吸烟的投诉。他当时已向宏业方面反映，对方仅回应「得啦，知道啦」，情况未见改善。

他进一步指出，在2025年期间，当发现宏仁阁内有工人在1楼地方抽烟时，他立即从地下大叫，要求他们停止。他形容整体情况一直没有改善。

被问及有否进一步要求向主管要求改善时，黄百盛表示没有，并解释宏业的工人应由宏业自行管理。杜问他是否形容自己角色仅属「传声筒」，黄百盛表示同意。

置邦兴业有限公司高级管理员黄百盛。
置邦兴业有限公司高级管理员黄百盛。

电工罗国瑞任职宏福苑20年 悉关消防总掣会停电 惟不知会停火警钟

【13:30】置邦兴业有限公司电工罗国瑞在大火前在宏福苑工作，2005年加入置邦，任职电工，在宏福苑任职20年，持电工牌，向林文欣汇报。2025年期间因林不在，故上司变成黎经理(黎永利)。他负责修理电力有关的工作，拍档是没有电工牌的李承富，会处理食水和咸水跟进，但不负责消防水缸等消防设备。

他称，不会接触消防装置，包括开关，因知道需要由持牌人士处理，故交予承办商负责。他又称，不清楚消防加压泵房有不同泵制，只知道拉总掣就停电，但不知道火警钟亦会没有电。

电工罗国瑞。
电工罗国瑞。

知持牌者才可进行消防工程 惟因怕处分仍为防水缸放水

2025年7月至8月，罗国瑞收到工作单，须协助宏业进行消防水缸放水工程，但他忘记何时进行放水。对于李承富供称，收到工作单时，理解持牌人士才可处理消防装置，曾对罗说明，并引述罗回应「接到单就做」，罗表示，记得李有讲过，但他拿工作单后，非立即回应，而是先到管理处询问发出工作单的骆倩盈，对方称宏业要放水，要求他协助，因为他有电工牌，故要协助。

罗说，当时明白要持牌才可以做相关工作，当时知道不对，但在骆要求下，仍去做，因为害怕有处分，影响工作。被问及为何不询问上司，他称因林文欣当时不在，亦有想过问黎经理，但没有做到。对于骆指罗没有问过她，罗国瑞重申有向骆讲过，但未能记起具体字眼。对于为何要询问骆，罗回应称，因为骆是发单人。

▼▼▼▼消防水缸工程进度▼▼▼▼

日间 大厦 工程进度 原因
2025年4月 宏志阁  未完成  完成防水油漆，试水后有漏水，等候更换过墙喉
2025年4月 宏盛阁 未完成 2025年9月等候水喉师傅转缸
2025年9月 宏昌阁 未完成 接驳位漏水引致工期进度延迟
2025年9月 宏仁阁 未完成 2025年11月21日等候水喉师傅转缸

罗国瑞曾听宏泰职员提及放水步骤

代表委员会的资深大律杜淦堃引用他向警方供称，放水步骤须在主要泵房关闭上水掣，第二是通过开关「唐环」把水缸的水排出，第三是关闭「刀掣」停止加压泵运作，并需注意水缸里没有水而加压泵继续运作，加压泵与水缸之间的摩擦或引致事故。杜询问他为何知道有关步骤，罗表示，是第一次作放水工作，但从宏泰人员于年检时曾有讲过，故此得知。

信承办商会重开刀掣 自己仅为辅助角色

罗国瑞续指，据其当时认知，不知道关泵是不需要关「刀掣」，亦不知道关闭「刀掣」会影响警钟，若知道就不会熄「刀掣」。他又确认，宏福苑八座水缸放水时关消防系统总掣，均由罗负责关闭。他又指，他只负责熄刀掣，但没有决定何时重开，便将工作单交回管理处，因为消防工程非他负责。他相信承办商会重开刀掣，因为他认为他只是协助角色。

他又确认，关刀掣后，只有他、李承富和宏业知道刀掣被关，置邦不知情。

木工李承富指有通锁匙可进8座大厦泵房

【12:45】负责为消防水缸放水的木工李承富供称，工程部设有一条「通锁匙」，可用以进入宏福苑8座大厦的泵房。

他在听证会上表示，当时理解操作消防装置需通知消防处，曾向公司电工罗国瑞提出「处理水缸要有消防牌才可以操作」。对方回应称，「接到单就跟住工作单去执行」。李承富指，收到工作单后便向罗国瑞提出。

李承富指，由于工程部有锁匙可进入宏福苑8座大厦的泵房，外判工人借锁匙时需向管理处座头登记，他忆述2025年6月至8月消防水缸放水。李承富又提及，大火前两至三个月曾见过泵房没上锁，认为有宏业工人在内参与工程。

木工李承富(蓝色口罩者)。
木工李承富(蓝色口罩者)。

宏昌阁日间座头作供 称未见有工人吸烟及在光井聚集

【12:30】置邦兴业有限公司管理员钟瑞霞称，她是宏昌阔日间座头，座头位置可以看到闭头电视的泊单车位、以及位于升降机内的闭路电视。她称，看不到有工人吸烟，但有一次见过工人放工，在大堂口中「啣烟」，她提醒对方时，对方回应她烟「没有点著」，而她巡逻时亦不见地下有烟头，但有见过地下有建筑材料，印象中没有居民向她投诉。对于有指楼梯「生口」处有水樽装有烟头，她称没有见过，亦没有听说过。

她又称，巡逻时可以看到光井位置，平时锁上，在座头有锁匙，该位置只见到少量建筑垃圾，亦没有看见过有工人在104、105号单位处的天井平台聚集。

她又称，宏昌阁地下有消防泵房，巡逻时会查看有否锁上，若发现没有锁上，会通知管理处，再取锁匙锁上。她称从来没有见过没有锁上，而维修工人进行工程时，会向座头借锁匙，以进行工程，她会纪录在座头的纪录簿上。她又确认，知道2025年有消防工程人员入过泵房，因为需要借锁匙，亦有登记到，但她不知道李承富(木工)亦有锁匙可以打开泵房。

宏昌阁日间座头钟瑞霞。
宏昌阁日间座头钟瑞霞。

管理员钟瑞霞指火势起初仅4、50厘米   打破一楼消防警钟惟未有响起

而火警发生当天，她早上7时半上班。早上有维修工人进入，至下午2时48分，有年约60岁男士表示宏昌阁后方起火，但该人非宏昌阁住户，亦没有穿上宏业制服，她亦未见过此人。她当天有看过闭路电视上泊单车位置，但未见有异样。

获告知起火后，她去查看火势，当时火势不大，见到绿色棚网被烧皱，著火位只有40至50厘米长，过程中不见其他工人，她马上用对讲机通知控制室，两分钟后其他人员到场，她则呼吁住户离开和其他人不要上去大厦。

她又跑上一楼，打破防烟门旁的消防警钟，但没有响起，其时才发现火势很大，她惊讶，「过了两三分钟时间，为何烧得很快」，当时听到火「啪啪声」，觉得火势很快。她接着到二楼及三楼打破该楼层的消防警钟，俱没有响起。而她在三楼楼梯发现有浓烟，无法再向上，只能向下回到大堂，期间一面大叫和拍门，通知住户离开单位，并在大堂疏散其他人。

钟瑞霞否认第一时间离开：大火烧到大门才离开

其后消防到场呼吁人员离开，但她留下希望疏离居民，直至大火已烧到大门，她才离开，并一直协助疏散居民，并转头查看是否有人仍在大厦内。

她又主动澄清说，有街坊说她第一时间离开，但「我没有这样做，我可以说我是最后离开，一直与同事一齐疏散大家」。委员会主席陆启康安抚她称，大家听见她有疏散居民，希望记者采访时将心比己，留空间让所有作供者。

代表政府的资深大律师孙靖干指，有否透过宏昌阁大堂通告得知消防装置关闭。她回应称，透过通告知道宏昌阁消防装置关闭，但通告到期后会清走，不知道何时恢复，亦没有印象通告张贴的时间，以及不记得管理处有通知消防装置停用的时间。

ICU预早一星期通知鸿毅到场巡查

【11:45】听证会早前提到房屋局独立审查组（ICU）曾试过提早一日提前通知顾问鸿毅，到宏福苑检查棚网，骆倩盈表示，房屋局ICU 试过早一星期通知鸿毅，她指管理处职员供称，鸿毅职员曾数次在工程会议提过，「下个礼拜约左Amada（即ICU职员刘嘉敏）来屋苑『睇嘢』。」

她又指，通常收到房屋局独立审查组的相关电邮时，只会留意标题，不会细看内容，并交由经理处理。

骆倩盈表示，有关情况「试过几次」，但管理处无纪录ICU来了多少次。

商讨消防工程时未有考虑征询宏泰意见  不知非注册承办商不能保养消防装置

【11:30】代表政府的资深大律师孙靖干指出，置邦林文欣的证人证词指，一般而言，宏泰消防提供的消防装备证书是一式两份，提交消防处及存放在管理处。骆称，她完全没有接触过宏泰消防，但宏业职员会在有管理处、宏业、鸿毅Whatsapp群组提供消防关闭装置通知书，群组内有鸿毅3至4人，宏业4人，管理处有她和黎经理。

孙续问，置邦兴业有限公司物业主任郑芷盈会否得知群组内通知书的内容。骆称，未曾向她提及过，但由于办公室不大，她收到通知书时会在自己座位扬声，相信郑会知道「挂牌」，但郑不会阅读内容。

被问及2025年3月份的会议商讨进行消防缸工程，同期宏泰亦在屋苑做年检，管理处有否想过征询宏泰意见，骆称，没有考虑过。她又指，签署工作命令时，会问过罗师傅(电工罗国瑞)，再向宏业转述，但不知道实际工程内容。

孙又指出，相关法例规定非注册承办商不能保养消防装置。骆称，没有看过法律条文，但认同消防装置是由注册承办商处理。

孙续指出，根据消防装置及设备规例，非注册承办商人士不能修理消防装置，故物管公司需要聘请注册承办商。骆回应称，没有查询过宏业有否问过由注册承办商进行工程。她又指，没有列印过WhatsApp群组中的通知书。

工程公司发通告要求贴在水缸 打memo纸形式要求同事检查单数楼层有否放置灭火筒

孙又展示一份日期为2025年4月7日至2025年4月20日的通告，内容指由于中华发展工程进行工程，暂停操作消防栓和喉辘系统。骆指，该通告由宏业张贴，由管理处盖印，才可贴出。她称，宏业职员曾把通告发到群组，她曾询问会否张贴及张贴位置，对方答「贴在水缸」，但不清楚实际上贴在何处。她称，不了解该通告是否贴在水缸，但另有贴在大堂的通告表示消防水缸没有水，故单楼层有灭火筒，但没有留意张贴时间。

孙又问，她会否记得收到消防通知书的时间，会否是同一日或几日内，她称需翻查群组对话记录。

代表政府的资深大律师孙靖干续问，收到消防关闭通知书后，管理处有否向每座座头交代消防喉辘没有水。骆指，她没月向每个人讲，但有打memo纸，要求同事检查单数楼层有否放置灭火筒，其时有解释喉辘没有水的原因，但不会详细解释。对于管理处涉及处理消防装置有否相关指引，骆表示，没有详细指引，但有联络表，指明若涉消防事务，可致电给哪位代表。

反驳管理人员消失言论 称保安员有接电话亦有上门拍门：我哋冇唔理大家

【11:10】骆倩盈表示，自己昨日(31日)作供后见到很多不公平的言论，她想向居民表示，提到自己供词与工程部同事存在差异，她哽咽地说，由于时间已过了一段时间，记忆上可能出现混乱，强调外界不要在同事未作供前，就断定任何一方想推卸责任，或认定他们是火灾制造者。亦指自己并非卸责，不是维护自己。

她提到有居民批评管理处人员消失晒，大火期间保安员有接电话，亦很自发地上了没有风险的楼层拍门，但可能太大烟，没有再拍其他单位的门。她续指，管理处人员在逃生前，带了两本全苑联络簿，「我哋没有因为火灾唔理大家，我哋冇。」

杜淦堃提到，证人证供不吻合有很多理由，称「如有人认为是讲大话的理解是不正确。」

陆启康再吁客观理性　怕作供者受起底拒网上直播

独立委员会主席陆启康表示，听证会最大困难是处理情绪，他绝对理解，希望各方能客观和理性对待所有事情。

陆指，委员会最怕出现起底和公审事情，「呢个系唔想直播的原因」，又指昨日「有采访走左几条街」，呼吁传媒及公众理性，不要太早对事情作出任何看法。他强调对于任何出席聆讯的人「个个都有心结」，希望可以理性、对等聆讯。

置邦兴业有限公司文员骆倩盈(右)。
置邦兴业有限公司文员骆倩盈(右)。

9.6法团换届选举 居民不满资料不全及报价差异大情况下投票

【11:00】杜淦堃盘问「9月6日开会其实是否边个来就入得？」骆倩盈指「9月6日当日居民热烈，我哋惊人多、逼」故业主或有授权者，会获安排坐于主礼堂；而业主携同的工人姐姐及朋友，则安排坐于楼下操场。

骆倩盈又提到，会议期间有住客投诉，指在资料不全面的情况下便要进行投票，并对金额问题表示关注。有住客曾质疑：「同一内容，为何报价差异如此之大？」

她指出，由于时间限制，会议被迫进行投票。有住客投诉资料不全面就要投票，关注金额问题，更有住客指「同一个内容，点解啲报价落差咁大。」她认为住户希望了解更多细节实属合理要求。相关议程已张贴于大堂，而文件亦在开会前14天放入各户信箱。

骆指，住户在开会前14天内均可就文件提出查询，而非仅限于会议当日的两三小时。强调所有文件居民均可到管理处查阅，惟不可带走。

置邦兴业有限公司文员骆倩盈(右)。
置邦兴业有限公司文员骆倩盈(右)。

法团大会收逾200张授权票 无法核对签名：打个交叉都当你签咗

【10:45】骆倩盈作供称，宏福苑大维修以授权票投票情况普遍，经常涉及逾百张授权票，例如9月6日决议更换法团成员的大会则涉逾200张授权票。她又指，授权书投票影响结果很明显，印象中认为授权票逾半。

委员会成员陈健波问及她有否对授权票作抽查，她称在任期间没有做过抽查工作，只会跟授权书核对，但签名不能核对，「打个交叉都当你签了名」，而除非授权书欠缺楼层、业主资料，便会跟进。她续指，她会在大会开会前发一张收据予签署授权书的住户，核实业主身份。她指，曾有住户发现被冒交授权书，认为有人作假文书，她会先建议对方问清楚家人，以及考虑会否报警，但以她不知有否业主曾经报警。

陈健波追问应如何提高对授权票的监管，骆认为，在宏福苑中，有很多子女离开单位，但父母没有更新业权资料，故查册时发现有很多人已离开宏福苑，而该些子女就无法代父母投票。她又认为，应该要设有标准文件，附有业主签名样式，可供核对，「不用打个交叉、画只龟，我就可以当合格的签名文件」。

她另称，曾见过授权书资料不齐，例如欠签名，致电业主要求加签，在住户门口索签名，会要求核对身份证，她亦有出示员工证，但期间曾有其他住客不清楚，会指「管理处骆小姐上门收授权书，呃阿婆签名」，相信在其他屋苑亦情况普遍。

她又指，授权票要开会前48小时内交到，需于该期间内核对并跟进，由物理公司处理。她又称，多授权票均授权同一人，一般是主席和副主席收得最多授权票，委员亦会收得较多授权票。

部分与消防水缸连接的喉管因工程遭拆除

【10:30】杜淦堃质疑以消防水缸装载食水的做法是否恰当，骆倩盈回应时表示，会上有人曾提出多种做法，但她已忘记具体讨论内容。

杜淦堃又指出，去年三月法团会议的议程中曾提及，在消防工程进行期间，消防水缸每次须关闭十四日，预计工程为期一年。惟骆倩盈称对此并无印象。

其后杜淦堃在会上展示一幅相片，显示部分与消防水缸连接的喉管因工程遭拆除，关注此举是否与转换食水缸有关。骆倩盈则回应指，自己对消防水缸的维修详情不甚了解，仅知在工程进行期间消防水缸并无存水。

法团会议有与会者质疑为何消防水缸要「铺砖仔」

【10:21】置邦兴业有限公司文员骆倩盈今日继续作供。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，骆倩盈曾参加不少维修会议，不少法团会议的纪录都是由她撰写。杜淦堃指，法团管委会会议上，与会者有意见质疑为何消防水缸要「铺砖仔」、「系咪要做咁多」，其后缩减工程范围。骆倩盈同意说法。

骆倩盈表示，宏业当时解释，食水缸有配件损毁或失效及水管生锈，令饮用水质素欠佳，若须维修食水缸，就须有替代安排。她认为消防水缸「铺砖仔」，可令其成为临时食水缸，以便日后维修食水缸。

骆倩盈提到，自从换了法团管委会后，曾有居民对是否要做部份工程有意见，代表曾按要求将工程范围缩细，节省金钱。

【10:15】杜淦堃在会上展示一张中华发展2025年3月28日的发票显示，已发出八大厦的「维修消防水缸完工消防证明书」。即早在2025年3月，消防缸已完成维修。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：卢江球

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影视圈
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生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
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饮食
14小时前
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生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
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社会
2026-04-04 21:33 HKT
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