蒟蒻果冻新规4.1生效 禁售45毫米以下杯装产品 市民海外带回自用不违法

《2025年食物及药物（成分组合及标签）（修订）规例》已于去年8月20日以先订立后审议的方式获立法会通过，并将于明日（4月1日）实施，禁止高度或阔度不超过45毫米的迷你杯装蒟蒻果冻在香港出售；及其他预先包装的蒟蒻果冻产品须在包装上标示预防哽噎警告字句，以加强对蒟蒻果冻的规管。食环署食安中心食物安全专员黄宏表示，新例生效后，违规者最高可被罚款5万元及监禁6个月。

须在包装显眼处标明提示字样

新规定要求包括属预先包装食物的果冻，如是以高度或阔度不超过45毫米的迷你杯状容器包装的，则不得含有蒟蒻；如属预先包装食物的、含有蒟蒻的果冻，其销售包装的最外层须以中文和英文清楚可阅地标明字样——「注意：勿一口吞食，长者及儿童须在监护下食用。Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision.」

黄宏表示，字样须标明在有关包装上的显眼处，并以深色字印在浅色底上或以浅色字印在深色底上的方式标明，并须在字体下划上底线；或以红色字印在白色或黄色底上的方式标明。对于大包装产品，当局只要求在外包装张贴标签，但若将大包装中的小包装拆出分开售卖，则需在小包装上贴标签。

违规产品须即时下架

黄宏指出，在《修订规例》实施前，食安中心在去年已提早进行了一系列准备工作，举办业界会议及发出指引，协助业界理解和遵守相关规定。此外，食安中心已加强市面巡视工作以了解情况，提醒业界遵从新的规管要求。

她表示，目前业界表现配合，多数违规产品已下架。新例生效后，若发现违规情况，食安中心将要求相关产品即时下架，若有足够证据则会进行检控。根据现行条例，最高刑罚为罚款5万元及监禁6个月。

违者可被罚款5万元、监禁6个月

对于以45毫米为限制的依据，黄宏解释，蒟蒻本身是安全的食品添加剂，但由于小杯装蒟蒻果冻的独特产品设计及其结实质地，如食用方法不当可能会增加哽噎风险，尤其是对儿童和长者而言。当局参考海外及内地规管后，决定将标准定于45毫米，认为此尺寸能有效平衡食品安全与业界运作。

黄宏补充，法例主要规管本地售卖行为，市民从海外带回自用并不违法，但她劝喻市民应考虑风险，若给予儿童食用必须全程监督。她提醒，预防哽噎最有效的方法是养成良好饮食习惯，「细、定、慢」，即切细食物、不边玩边食及慢慢食用；若发生意外阻塞气管，应立即求医。

另外，食安中心设立了专题网页，方便市民和业界浏览和获取更多资讯。中心亦把相关健康建议翻译成多种语言，以便少数族裔社群获取和理解有关资讯。中心会加强巡查和继续与相关持份者合作加强宣传。

记者：蔡思宇

摄影：苏正谦