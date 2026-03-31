《东周刊》「香港服务大奖」表扬卓越成就 丘应桦：香港专业服务 创造发展空间

由星岛新闻集团旗下《东周刊》主办之「香港服务大奖」颁奖典礼今日（31日）举行，共颁发39个奖项，表彰企业、机构及其品牌以至名人的卓越成就。商务及经济发展局局长丘应桦担任主礼嘉宾，并提及政府正全力推进制定首份「香港五年规划」，会把握「十五五规划」带来的新机遇，深化与粤港澳大湾区城市合作，拓展内地市场，积极开拓「一带一路」沿线及新兴市场，为香港服务业创造更广阔的发展空间。

《东周刊》「香港服务大奖2026」颁奖典礼由商务及经济发展局局长丘应桦担任主礼嘉宾、香港中华厂商联合会会长卢金荣，以及香港旅游发展局企业事务总经理李桦担任颁奖嘉宾。各得奖机构的管理层代表及公益荣誉大奖得主均出席领奖，场面热闹。

丘应桦：服务业是香港经济重要支柱

商务及经济发展局局长丘应桦致辞说，今年是国家「十五五规划」开局之年，也是香港在由治及兴新阶段中，谋划未来五年发展方向的关键时期。政府正全力推进制定首份「香港五年规划」，并会把握「十五五规划」带来的新机遇，深化与粤港澳大湾区城市合作，拓展内地市场，积极开拓「一带一路」沿线及新兴市场，为香港服务业创造更广阔的发展空间。

他续指，全球经济和产业格局正在迅速转变，数字经济、人工智能、电子商贸以及绿色转型，不断重塑服务业的发展模式。香港作为国际城市，必须把握机遇，推动服务业向高增值、专业化和国际化方向发展。获奖企业来自不同界别，每一个奖项背后，不仅体现业界对服务质素精益求精的精神，更展现对香港长远发展的承担与贡献。

对于去年投资推广署共协助560间海外及内地企业在港开设或扩展业务，按年上升超过4%，创下历史新高，丘应桦指出，香港是国际金融贸易中心提供高水平专业服务，与国际接轨，拥有健全的法律制度基础，对知识产权保护周全，加上香港税制低、资讯发达，亦是航空枢纽等配套下，吸引到大量海外及内地人才及企业来港。

对于香港要融入和服务国家发展大局，一起说好香港和中国故事，作为企业都要服务国家，服务香港，香港中华厂商联合会会长卢金荣认为，第一是创新，透过智能科技提供创新服务体验给顾客；第二就是有匠心精神，用专业及细心，提供优质服务，并与顾客建立一个互信及紧密的联系，并留意到今年得奖企业都有两个共通点。

香港旅游发展局企业事务总经理李桦指出，根据在2025年访港旅客调查，旅客对香港的满意度，以及推介香港的程度、会否再重来香港的分数均创下历年新高，鼓励各界在提供优质服务上再接再厉，希望令旅客「一来再来」，亦都令各行各业受惠。

星岛杂志集团总经理兼《东周刊》总编辑任展兴在颁奖典礼上说︰「香港服务业的精彩之处，不仅在于面对逆境时展现的灵活性，更在于那份从不熄灭的创新精神，以专业、诚信和关怀，重新定义了服务的价值，让客户感受到超越预期的体验。」

「香港服务大奖」至今已举办22年

「香港服务大奖」至今已举办22年，今年奖项共分为「繁荣经济」、「优越生活」、「温情洋溢」、「丰衣足食」四大组别，更设「特别表扬奖项」。以上组别奖项均由大众投票及「香港服务大奖2026」评审委员会选出，可谓极具代表性。

连续五年获得服务大奖的企业，继续会获颁「杰出荣誉大奖」，亦设有「超卓荣誉大奖」嘉许连续十年得奖企业的努力，表彰企业长期以来对香港服务业的贡献，还有「公益荣誉大奖」，表扬对社会责任及公益慈善有莫大贡献的慈善团体、商业机构及知名人士。

今年得奖名单之中，「港铁公司」获选为「企业责任大奖」；「新世界发展有限公司」获选「可持续发展企业大奖」；「九龙巴士 (一九三三) 有限公司」获选「社会共益大奖」，以及「国际培幼会」获选「慈善机构大奖」，而艺人关嘉敏小姐则当选「慈善之星」。