复活清明长假期｜入境处料644万人次出入境 4.3为出境高峰 4.7为入境高峰

今年复活节及清明节假期期间（4月3日至7日），入境处预计约有644万人次（包括香港居民及访客）经各海、陆、空管制站进出香港。经入境处与深圳出入境边防检查总站等内地部门协商后，预计约有543万人次会经各陆路边境管制站进出香港。预计陆路出境高峰期为4月3日（周五），出境人次约712,000，而入境高峰期为4月7日（周二），入境人次约671,000。

罗湖、落马洲口岸料非常繁忙

入境处估计假期期间罗湖管制站、落马洲支线管制站及深圳湾管制站将会非常繁忙，预计每日平均分别约有240,000、220,000及184,000人次出入境。

为疏导假期期间的旅客流量，入境处已减少前线人员休假，以便弹性调配人手，加开检查柜枱、临时柜枱及通道以疏导人流及车流。同时，入境处亦会增派保安人员协助维持旅客过关秩序。

另一方面，入境处亦会连同香港警务处、香港海关和香港铁路有限公司在罗湖管制站成立联合指挥中心，以作出相应的部署及采取适当措施，并与深圳边检总站等内地部门紧密联系，密切留意人流情况及在有需要时采取适当分流疏导措施，确保过关人流畅顺。

吁市民预早计划行程

入境处呼吁所有经陆路往返内地的旅客应预早计划行程，尽量避免选择在繁忙时段过关，并留意有关各边境管制站交通情况的电台或电视广播。市民及旅客亦可浏览保安局推出的一站式过关资讯平台「口岸通」，一次过取得各陆路边境管制站旅客和私家车过关平均轮候时间，以及港珠澳大桥过境穿梭巴士（金巴）和落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）的平均轮候时间等有用资讯，以便计划行程及减省等候时间。