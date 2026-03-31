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英基前主任受贿换学位案 13家长与1商人串谋受贿罪成 判囚8至14个月

社会
更新时间：15:13 2026-03-31 HKT
发布时间：15:13 2026-03-31 HKT

英基乌溪沙国际幼稚园54岁前行政主任于2018至2021年间，收受13名家长和1名商人贿款至少64万元，以协助其子女获得取录，其后一同遭廉署检控。前行政主任林珍妮承认串谋受贿等9罪，并作为污点证人顶证其余14人。该14人经审讯后被裁定串谋受贿等罪成，区院暂委法官陈慧敏今午于西九龙法院判处14人监禁8至14个月不等。

14名被告为44岁黄薏娗（前称黄咏雯）、42岁刘映均（前称刘慧德）、35岁马贤文、45岁李洁冰、41岁林泯希、41岁张珈铭、39岁徐惠谦、44岁江静雯、38岁蔡慧妍、37岁李俊朗、37岁黄美雪、41岁麦伟琪、33岁朱霜叶以及45岁商人萧裕邦。

同案54岁英基时任行政主任林珍妮，则排期4月20日判刑。

案件编号：DCCC703/2022、DCCC603/2023
法庭记者：王仁昌

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