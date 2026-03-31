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打击滥用公屋新措施今推行 禁单位分租、经营业务 最高罚50万元及囚1年

社会
更新时间：12:54 2026-03-31 HKT
发布时间：12:54 2026-03-31 HKT

打击滥用公屋是本届政府工作一大重点，立法会去年通过《2025年房屋（修订）条例》，有关打击滥用公屋的新措施3月31日起生效。新措施包括：（一）引入「严重滥用公屋」的新罪行；（二）赋权获授权人员要求可疑人士提供个人资料；以及（三）延长虚假陈述、拒绝提供资料及非法让与罪行的检控时效。

引入「严重滥用公屋罪」 禁单位内经营业务

新法例引入「严重滥用公屋罪」，若将公屋单位分租予他人、同意或要约将公屋单位分租予他人，最高刑罚是50万元及监禁一年。此外，租户家庭不居于公屋单位内，若单位内经营任何贸易或业务；容许他人在单位内经营任何贸易或业务，最高刑罚是50万元及监禁一年。

此外，为有值代价协助他人作出分租行为（如地产经纪）或租用公屋单位的人，同属犯罪，最高刑罚是50万元及监禁一年。

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赋权获授权人员要求可疑人士提供资料

新措施亦赋权获授权人员要求可疑人士提供个人资料，获授权人员在公屋或资助出售单位内驱逐侵入者或视察时，如有合理怀疑任何人在单位已从事、正从事或将从事违反《房屋条例》的行为，在出示职员证后，可要求他们提供身份证明文件。

如无合理辩解而不遵循要求者，最高刑罚是1万元及监禁6个月。

延长检控时效

延长就进行「富户政策」申请时，作出虚假陈述及拒绝提供资料检控时效。检控时效：犯罪后6年内或获授权人员发现罪行之后一年内。

房屋局局长何永贤。（资料图片）
房屋局局长何永贤。（资料图片）

何永贤：确保公屋资源聚焦协助最有需要者

房屋局局长何永贤表示，房委会持续优化政策，以确保公营房屋资源聚焦地协助最有需要的人。《2025年房屋（修订）条例》体现政府及房委会善用公屋资源的坚定承诺，透过立法与行政措施并行，针对性处理严重滥用行为。

房委会已加强宣传工作，透过电视节目、报章、社交媒体、宣传单张、海报等多种渠道发放资讯，并举办与区议员的交流会，确保公屋居民及市民充分理解一系列加强打撃滥用公屋的新措施。 

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