宏福苑听证会︱消防喉储水缸全缺水 维修疑包含不必要「铺砖仔」工程 致水缸清空

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（3月31日）举行第六日听证会，有7名证人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程师钟杰文、电工李俊贤。上午听证会其中一个讨论焦点，是当时居民尝试救火时发现消防喉缺水，经调查发现当时储水缸在维修工程期间被清空。钟杰文指一般维修消防水缸无须「铺砖仔」，不明白宏福苑为何有此安排，并确认因铺砖须清空水缸，并关闭水泵导致水缸无水。

消防系统维修期间 须清空水缸并关闭水泵

听证会上，对于消防水缸工程，宏福苑维修合约列出，所有水缸饰面均用白阶砖。钟杰文认为做法不常见，称以其认知，一般维修消防水缸无须「铺砖仔」，因消防水缸内的储水用作灭火，无需特别保持洁净，不明白宏福苑为何有此安排，做法不常见，又指修理水缸一般也不需三个月的时间。李澍桓指当业主立案法团决定维修水缸，且要在内铺砖就须清空水缸，并关闭水泵，避免放水后「扯返啲水上去」。钟确认说法。

消防维修工程后发现三座大厦消防水缸内均无水

独立委员会代表大律师李澍桓指，去年10月16日「宏泰」完成宏仁、宏道、宏新阁的消防维修工程后，员工蔡金龙到每座天台打开消防水缸的出水闸制，以作测试，但有另一名唐姓职员未见消防水喉出水，遂再到三座大厦天台检查水缸和消防水缸的出水闸制，发现三座大厦消防水缸内均无水。「宏泰」向宏福苑工程主管林先生查询，得知宏福苑八座大厦消防水缸都有执修工程，所以放掉消防储水缸的储水，「宏泰」员工向钟杰文及宏福苑管理处报告后便离开。

钟杰文在听证会上确认说法，称当时提出要员工向管理处交代，员工称已交代，并得悉由「挂牌」的承办商，即「中华发展工程有限公司」处理，其后他再得悉宏福苑八座大厦的消防水缸都因工程而全部缺水。钟杰文同意，在全数水缸缺水下，「宏泰」无法完成工程后的测试。至11月19日「宏泰」派电工进行有关维修时，钟杰文同意再次得悉宏福苑8座大厦的消防系统的总电力全数被关闭，他续补充，不单知悉电力被关，更发现消防上水泵的入水口被替换，「不知工程还导致有甚么系统被更动。」

李澍桓提及，火灾时有居民尝试开消防喉救火，但水量甚少，并关注「宏泰」有否想过向物管置邦反映「我唔做得呢个工程呀，我做完试唔到，好大剂？」钟回应指「我当时冇想到」。李澍桓续盘问钟，「宏泰」在11月知道消防系统的电源被关，「当明知（测试）工作无法完成时，继续进行装置替换，是否有责任。」钟杰文否认存有责任，「我哋未测试，唔系唔测试。」

记者：黄子龙、赵克平

摄影：卢江球

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