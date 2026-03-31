观塘客货车撞毙「冲红灯」妇人 62岁司机认不小心驾驶罪 还押4月判刑

62岁货车司机去年10月在观塘驾驶货车期间，撞上一名「冲红灯」的六旬女子，导致女子身亡。涉案货车司机因此被控1项不小心驾驶罪，他今于观塘裁判法院认罪。辩方求情时，指被告过去有38年驾驶经验，没有案底，仅有1次定额罚款记录，望法庭判处罚款或社会服务令。惟署理主任裁判官引述案例指并不合适，下令被告还押至4月14日判刑，期间索取背景报告。

撞倒「冲红灯」过路妇

被告陈伟明，承认于2025年10月10日在香港九龙观塘励业街与观塘道交界近灯柱AA6492，在道路上不小心驾驶一辆轻型货车。

案情指，当日下午被告驾驶涉轻型货车至案发路口，该处有行人过路处及交通灯，而当被告驶过路口时，撞上了61岁女事主。女事主当场失去意识，她头部重伤，送院抢救后不治；当该名女子步出安全岛及横过马路时，行人过路交通灯号为红色。基于被告当时没有足够谨慎，警方以不小心驾驶罪起诉被告。

案例指不适合判罚款或社服令

辩方今求情时，提到被告过去有38年职业司机经验，一直在某物流公司工作，从无案底，仅有一次定额罚款记录，而专家供词亦指案发时被告仅有0.9秒反应时间，他在看到死者即时刹车，但已来不及，被告深感抱歉，望法庭考虑判处罚款或社会服务令。

惟钟官考虑案例后，认为罚款或社会服务令并不适用，押后案件至4月14日判刑，以待索取背景报告，期间被告须还押。

案件编号：KTCC577/2026

法庭记者：王仁昌