领展停车场4.8起取消免费泊车 改为消费享「$5/小时优惠价」变相加价 网民忧其他商场仿傚

在本港拥有121个停车场的领展，继农历新年期间时租车辆全单额外加收10元惹议后，昨日（30日）再发出通告，宣布将于4月8日起结束现行的免费泊车优惠，同日起推出「优惠泊」计划，顾客于指定商场消费达指定金额后，可享「每小时5元」优惠泊车，变相加价。

新安排下消费食饭$300 泊4小时须付$20

按目前安排，顾客消费满300元可享2小时免费泊车，其中一张收据为食肆消费更可多2小时免费。而4月8日起，消费满300元可享2小时「$5/小时优惠价」，其中一张收据为食肆消费可享额外2小时优惠价，换言之，泊4小时须付20元。

领展：安排旨在维持整体服务水平

通告指出，有关安排旨在继续为顾客提供具竞争力的消费泊车优惠，维持整体服务水平。而为配合新安排，将由4月8日至5月7日向参与「优惠泊」顾客派发5元泊车优惠券，优惠券可于5月31日或以前，在下次到访领展商场时使用。

网民忧开坏先例 其他商场或跟风加价

有网民直言「以后唔会再去」、又质疑「好多场都免费5小时，领展反而改收5蚊」，反问「消费咗几百蚊，仲要比（畀）5蚊一个钟泊车？」。亦有网民担心领展的做法会开坏先例，或影响其他商场停车场也跟风加价、削减泊车优惠。

通告指出，有关安排旨在继续为顾客提供具竞争力的消费泊车优惠，维持整体服务水平。网上图片