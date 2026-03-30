英基学位贿赂案 罪成家长求情指子获取录但拒入读 生活艰苦望轻判

英基乌溪沙国际幼稚园54岁前行政主任于2018至2021年间，收受13名家长和1名商人贿款至少64万元，以协助其子女获得取录，其后一同被控。前行政主任承认串谋受贿等9罪后，作供指证其余14人。14名被告早前被裁定串谋受贿等罪成，明日判刑。辩方今于西九龙法院求情指虽然检控没有延误，惟因被告多等令案件拖拉至今近5年，对39岁家庭主妇徐惠谦构成压力。

辩方呈上徐惠谦2封求情信，指生活艰苦，其母亲几近失聪，徐惠谦又要照顾2子，其中1子于本案中虽获录取，惟最后拒绝入读，且案发源于英基时任行政主任林珍妮索贿，恳求法庭轻判社会服务令或缓刑。

案中被告除54岁英基时任行政主任林珍妮外，受审被告中13名家长包括44岁黄薏娗（前称黄咏雯）、42岁刘映均（前称刘慧德）、35岁马贤文、45岁李洁冰、41岁林泯希、41岁张珈铭、39岁徐惠谦、44岁江静雯、38岁蔡慧妍、37岁李俊朗、37岁黄美雪、41岁麦伟琪、33岁朱霜叶以及45岁商人萧裕邦。

林珍妮开审前承认4项受贿罪及5项串谋受贿罪，其余4罪存档法庭，在审讯中出庭作供，指证其他被告。其余被告中黄薏娗、马贤文、李洁冰、林泯希、张珈铭、徐惠谦、蔡慧妍、李俊朗、黄美雪、麦伟琪、朱霜叶、萧裕邦分别被控1项串谋受贿罪；刘映均被控2项串谋受贿罪；江静雯则被控1项串谋受贿罪以及1项煽惑受贿罪。

案件编号：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭记者：陈子豪