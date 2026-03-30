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宏福苑执拾安排︱卓永兴：可按实际安排弹性处理 或可上楼多于一次 首解画「4个人12小时」论

社会
更新时间：12:14 2026-03-30 HKT
发布时间：12:14 2026-03-30 HKT

大埔宏福苑火灾，政府早前公布执拾安排4月20日起分批返回单位执拾，惟每户限3小时，引起部分灾民不满，认为只能「行一转」不足够。政务司副司长卓永兴今早（30日）表示，基本上各户上楼都是「一转」，不过明白居民不想「一刀切」，故会视乎现场实际情况和秩序作弹性处理，包括或可上楼不止一次。

他又指，明白居民希望可以多些时间去执拾，如果居民上楼后觉得还有需要上去，可向「一户一社工」表达，届时会看具体情况处理，例如有多少这些诉求、座数和楼层分布等，希望让居民上楼的同时，能在支援方面做得更到位、更有效。

至于早前「4个人就有12小时」言论引起争议，卓永兴首次解释，称是一户有3个小时上楼去收拾东西，如果「有几个人上去嘅时候，就多几对手去执拾」的意思。 

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