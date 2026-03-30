宏福苑听证会｜落楼视察火势后与妻子失联 自责着妻「唔好落嚟」：早一两分钟打俾佢可能无事

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。居住于宏泰阁1701单位的叶家驹作供，忆述当日他在午睡期间，其妻子发现宏昌阁起火，遂唤醒他着他下楼察看火势。叶家驹表示，他乘搭升降机下楼时，并未听到火警钟声。离开升降机后，他遇见一名女警，对方当时对他说：「我已经报上去，你放心。」然而，叶先生语带哽咽，指大火中失去妻子，期间一度落泪。

哽咽称：搭䢂落楼视察火势后 与妻子失联

他描述现场所见，形容「啲火四围着」，宏昌阁火势非常猛烈，有火屑四处飞弹，整座楼宇陷入一片火海。他回忆当时的火势约有4至5层楼高，他曾叮嘱妻子「唔好落嚟」。其后，他多次致电妻子，拨打了超过十个电话，最终只听到「你所打嘅电话暂时未能接通」的讯息。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃展示了一张照片，可见宏泰阁1701单位的厕所内有一支烟头。叶家驹对此表示，该烟头「应该唔会系我哋香港人会食」。

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自责「如果早一两分钟打给太太 可能无事」

叶家驹在作供时表示，太太是一名持家有道的人。他提到独立委员会的大律师在开案陈词中指出，真相似乎慢慢浮现。他称虽然隐约见到真相，但强调不仅希望得知真相，更希望事件有一个交代，让所有宏福苑的居民得到应有的交代，还他们一个公义。

叶家驹透露，听到街坊不停自责时，自己也感到做得不够好：「如果早一两分钟打给太太，可能无事。」他认为应该要负责的人不断推卸责任，同时向当日前线人员致敬。

冀公务员不应只「做完件事」更要「做好件事」

他形容168条人命的代价实在太多。对于政府代表律师在开案陈词中所提及的「一贯做法」，他提出批评。他指公务员「唔行多一步，无发挥功能，侮辱职责专业」，认为火灾是由一连串疏忽所导致，当中涉及「少做少错，唔做唔错」的作风。他期望最终能如特首李家超所言，让要负责者「负责到底」。

叶家驹在作供尾声时表示，期望独立委员会能找出真相和「还公义」。他指出宏福苑不少居民自责「做得唔够好，但「要负责任嘅尽办法唔负责」。他强调公务员不应只是「做完件事」，而是要「做好件事」。

居民指法团及管理公司「铺出一条死亡之路」 斥部门「只为现有制度辩护」

宏泰阁2008室罗德沛作供指出，起火当日自己于下午2时52分离开单位落楼，离开大厦后行近到垃圾站位置后，听到宏昌阁传来声响，转头望见后方的宏昌阁低层起火，而且短短10分钟后火势便由低层烧至10几20楼。他形容，棚网一直烧一路向上蔓延，没有停止，然后火舌由宏昌阁飘往宏泰阁，期间完全没有警钟或疏散，只有消防车声响及部分保安「叫人走」。

罗先生表示，早在去年4月，他收到由管理处及法团联合发出的消防装置关闭通告，他当时曾就此事向管理处查询，对方声称由于工程原因，要暂时关闭有关装置。罗生当时以为只是临时措施，并不知道原来火警钟等装置被关闭半年之久，也供称管理处之后亦没有再发通告通知他，关闭装置的时长被多次延期。另外，有晨运习惯的他也表示，多次见到宏昌阁楼下有大堆烟头，形容是「从来冇少过，投诉都冇用。」

罗先生控诉业主法团及管理公司知情不报，称对方明知棚网及发泡胶易燃，但仍然在没有通知业主，没有通过业主投票的情况下，擅自单方面为业主作出选择，形容是「铺了一条死亡之路」。他又指摘多个政府部门在今次听证会上，只为现有制度辩护，但无人主动承担责任，直斥「有人弄虚作假，及各部门之间政令不通达，系对居民二次伤害。」代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示理解罗先生的意思，但表明目前仍要听取更多证词后，方能厘清责任，但承诺一定会追查到底。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元