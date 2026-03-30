新闻追击│电动车「一换一」明结束 受油价上升影响 市民纷改买电动车 车行日售100辆

电动车「一换一」计划明日(31日)结束，加上受中东局势影响，油价上升，吸引车主「压线」转购电动车。富利堡集团主席兼行政总裁黄毅力表示，昨日(29日)已售出逾百辆电动车，九成买家是燃油车车主，他们主要因为油价上升换车，预计今明两日每日可售出约100辆。有准买家指，油价上升令他换电动车的意欲大增，倘未能赶及「一换一」计划，则会继续用燃油车。



车行：几乎每10分钟卖一架



在电动车「一换一」计划下，用燃油车换购电动车的车主，最多可获172,500元首次登记税宽减，但政府上月宣布不会延续计划，引起抢购热潮，限期于明日届满。黄毅力表示，昨日售出逾100辆电动车，「几乎每10分钟卖一架」，超过去年同期每日售出不足10辆，「通常我们签车，一个客人可能2小时，最快都45分钟，现在客人来到很简单，付了钱、签名、选颜色，隔日就可以出牌。」较多买家选择售价15万至16万元、性价比较高的车款。







他续指，昨日约九成买家是燃油车车主，他们本无计划转换电动车，但因中东局势导致油价急升，而赶在「死线」前换车。他预计，今明两日每日可售出约100辆电动车，并会视乎市场反应，考虑会否延长营业时间。他又预料，油价高企下，电动车车主可于3年内透过节省油费回本，转用电动车的趋势不会在「一换一」计划后停止。



油价上升 每月油费开支增加约2000元



有意经「一换一」计划换车的潘先生昨到车行看车，目标是20万元左右的SUV五人车，但心水车款已经售罄。他称，油价上升，每月油费开支增加约2000元，令他换车意欲大增。但他指，倘未能在计划限期内选购心仪车款，便会继续驾驶燃油车。

陆先生昨亦到车行选购电动车，同样心仪一款约20多万元的SUV五人车，「等了数小时后才有位（试车），可能太多人要买」。现时油价上升，每月油费支出由以往约3000元增至近4000元，「如果日日驾车，油费是一个大考虑」，故希望透过「一换一」计划换车，料节省逾10万元，「见到有不少其他客人即刻『扑锤』，看完车即场签约」。陆先生又称，充电设施不足亦是他换电动车的顾虑，例如屋苑只有数个「慢充」充电桩，有时更要轮候，不及燃油车入油方便。



反正都是买 当然要拿优惠



伍先生表示，已有计划将燃油车换成电动车，因此趁税务优惠结束前购买，「都便宜近6万元，反正都是买，当然要拿优惠。」他认为，电动车在操控、加速力方面表现理想，是大势所趋。」

有车行职员表示，车主「㓥车」需时，加上要向政府部门申请，故车主未必可赶及享有「一换一」税务优惠，只能享有逾5万元的基本宽减税务额。



高油价对燃油车车主换电动车的诱因有限



中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，车主必须在明日下午5时前向运输署递交「㓥车纸」和新车购买发票等文件，才可申请税务宽减。他指，本身有旧车可㓥的车主只要买到现车，仍可在最后阶段冲刺买新电动车。

不过，李耀培认为，高油价对燃油车车主换电动车的诱因有限，因私家车车主可选择北上入油，或减少驾驶，加上电动车保险费较高、二手车价不稳定，以及充电设施不如油站方便，政府停止「一换一」计划后，车主只会到有需要换车时才考虑转电动车。



记者：何姵妤 萧博禧 曾伟龙

摄影：苏正谦

