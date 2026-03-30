流动「鬼油站」危机四伏 消防处吁市民举报 守护社区安全

非法燃油转注活动不仅违法，亦严重威胁市民生命安全。近年不法分子转向流动化经营，犹如在社区埋下「流动炸弹」。消防处消防区长（危险品执法）吴颕哲接受专访时表示，此类活动以往集中于偏远地区，近期有扩散至市区的趋势。

吴颕哲指出，燃油属高度易燃液体，易挥发大量可燃气体。非法油站往往缺乏应有的灭火设备，一旦发生泄漏或遇上火源，极易引致爆炸，火势可在短时间内迅速蔓延，释放大量浓烟及有毒气体，波及邻近车辆、商舖或住户，后果不堪设想。

消防处消防区长（危险品执法）吴颕哲指，非法燃油转注活动以往集中于偏远地区，近期有扩散至市区的趋势。

联系社区 扩大宣传

吴颕哲表示，消防处近期推出一系列宣传措施，透过网上媒体、电视及电台广告，并积极联络区议会、地区防火委员会及其他社区团体和业界，向社区传递打击非法燃油转注活动的信息，教导市民辨识可疑迹象，同时鼓励积极举报，确保非法活动无所遁形。

情报主导 主动出击

为应对不法分子愈趋碎片化及流动化的营运手法，消防处持续调整执法策略，推出「油击举报眼」及24小时举报热线，鼓励市民在确保自身安全下拍摄相片或影片即时举报。吴颕哲强调，市民的情报对执法行动至关重要，消防处会迅速回应每宗举报，善用情报制定更精准的打击策略，提升执法效率。

截至2025年起至今年2月，消防处已接获逾1,150宗相关投诉及情报，锁定95个非法加油黑点；并透过超过2,400次巡查及突击行动，检控312宗个案，并充公约73万升燃油。吴颕哲以行动口号「举报眼，睇到实！买卖鬼油一定罚！」呼吁市民主动举报，齐心维护社区安全，切勿以身试法。

法例与刑罚

吴颕哲提醒，非法燃油转注活动涉及多项严重罪行：

根据《消防（消除火警危险）规例》及《危险品条例》，一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月；后续每次定罪则可被判罚款20万元及监禁一年。

根据《应课税品条例》，处理、管有、售卖或购买未完税汽油属违法，定罪可被判罚款最高100万元及监禁两年。

吴颕哲强调，买卖「鬼油」代价沉重，司机切勿为节省金钱而罔顾公众安全，否则法律必将严惩。

3月11日，消防处在土瓜湾一幢商住楼宇地铺捣破非法油站。

3月17日，葵涌货柜码头南路停车场一架怀疑用作流动非法油站的货车发生火警。事故现场位于港铁路段及三号干线桥底，火势及浓烟一度影响上方铁路路段及行车干道，增加交通意外风险。

3月18日，消防处联同海关在牛头角乐华北邨停车场瓦解流动非法加油站，查获两部进行非法燃油转注活动的车辆，两名涉案男子被捕。

如何识别非法加油活动？

为协助市民辨识疑似非法加油活动，吴颕哲提出四大常见征象：

异常油缸：地铺、停车场、工厂大厦或货仓内出现庞大且可疑的油缸，但该处并非正规油站； 神秘车辆：常见被完全遮蔽窗户（如贴深色隔热膜或加装窗帘）的轻型货车或多座车辆，在民居附近、后巷或偏僻地点频繁出入； 车辆停留或排队：车辆频繁短暂停留，或有人手持油枪为其他车辆加油，甚至出现数辆车排队等候；及 强烈气味或油迹：现场有明显油迹并散发浓烈燃油气味。

本赧记者