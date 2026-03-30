流动「鬼油站」危机四伏 消防处吁市民举报 守护社区安全
更新时间：07:00 2026-03-30 HKT
发布时间：07:00 2026-03-30 HKT
发布时间：07:00 2026-03-30 HKT
非法燃油转注活动不仅违法，亦严重威胁市民生命安全。近年不法分子转向流动化经营，犹如在社区埋下「流动炸弹」。消防处消防区长（危险品执法）吴颕哲接受专访时表示，此类活动以往集中于偏远地区，近期有扩散至市区的趋势。
吴颕哲指出，燃油属高度易燃液体，易挥发大量可燃气体。非法油站往往缺乏应有的灭火设备，一旦发生泄漏或遇上火源，极易引致爆炸，火势可在短时间内迅速蔓延，释放大量浓烟及有毒气体，波及邻近车辆、商舖或住户，后果不堪设想。
联系社区 扩大宣传
吴颕哲表示，消防处近期推出一系列宣传措施，透过网上媒体、电视及电台广告，并积极联络区议会、地区防火委员会及其他社区团体和业界，向社区传递打击非法燃油转注活动的信息，教导市民辨识可疑迹象，同时鼓励积极举报，确保非法活动无所遁形。
情报主导 主动出击
为应对不法分子愈趋碎片化及流动化的营运手法，消防处持续调整执法策略，推出「油击举报眼」及24小时举报热线，鼓励市民在确保自身安全下拍摄相片或影片即时举报。吴颕哲强调，市民的情报对执法行动至关重要，消防处会迅速回应每宗举报，善用情报制定更精准的打击策略，提升执法效率。
截至2025年起至今年2月，消防处已接获逾1,150宗相关投诉及情报，锁定95个非法加油黑点；并透过超过2,400次巡查及突击行动，检控312宗个案，并充公约73万升燃油。吴颕哲以行动口号「举报眼，睇到实！买卖鬼油一定罚！」呼吁市民主动举报，齐心维护社区安全，切勿以身试法。
法例与刑罚
吴颕哲提醒，非法燃油转注活动涉及多项严重罪行：
- 根据《消防（消除火警危险）规例》及《危险品条例》，一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月；后续每次定罪则可被判罚款20万元及监禁一年。
- 根据《应课税品条例》，处理、管有、售卖或购买未完税汽油属违法，定罪可被判罚款最高100万元及监禁两年。
吴颕哲强调，买卖「鬼油」代价沉重，司机切勿为节省金钱而罔顾公众安全，否则法律必将严惩。
如何识别非法加油活动？
为协助市民辨识疑似非法加油活动，吴颕哲提出四大常见征象：
- 异常油缸：地铺、停车场、工厂大厦或货仓内出现庞大且可疑的油缸，但该处并非正规油站；
- 神秘车辆：常见被完全遮蔽窗户（如贴深色隔热膜或加装窗帘）的轻型货车或多座车辆，在民居附近、后巷或偏僻地点频繁出入；
- 车辆停留或排队：车辆频繁短暂停留，或有人手持油枪为其他车辆加油，甚至出现数辆车排队等候；及
- 强烈气味或油迹：现场有明显油迹并散发浓烈燃油气味。
本赧记者
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