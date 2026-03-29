「启德飞步跑」共4300人参赛 体育专员蔡健斌：会善用场地继续多办体育活动 发挥体育园功能

「启德飞步跑2026」今日（29日）于启德体育园青年运动场举行，吸引逾4,300名跑手及多位政界、社福界人士参与，今年新增连接启德海滨长廊的10公里赛道，途经新开放予公众使用的启德海滨花园及承丰道公园，以及启德区内两个海滨长廊。

蔡健斌：会善用场地继续多办体育活动

文体旅局体育专员蔡健斌表示，自体育园开幕后，带来不少让大众运动的机会，会善用启德场地举办更多活动。他形容，是日的社区参与活动吸引一众专业运动员及一家大小参加，正正是体育园开幕目的；也是一个好例子，可在同日举行了两、三个不同活动。

蔡健斌进一步指，过去一年，体育园在不同场地举办了超过200日的体育活动，未来将继续举办更多活动，例如同类的社区参与活动，以及在北斗园基本上每个星期有不同体育班进行中。他举例，昨日即使有两个不同规模的演唱会进行，在副场、即体艺馆旁的习艺坊其实也开放予公众打篮球，认为正好是在发挥启德体育园的功能，一天可能有两至三个不同运动或项目进行。

李慧琼、蔡若莲、郭晶晶等参赛

今届特设3公里及10公里的企业及机构组别赛事，其中立法会主席李慧琼、教育局局长蔡若莲、「跳水皇后」郭晶晶、署理政制及内地事务局局长兼副局长胡健民、财经事务及库务局副局长陈浩濂、发展局副局长林智文，以及多位立法会议员如姚柏良、陈凯欣及梁进等亦有参与。

赛事自早上7时半开始，其中10公里挑战组由周浩朗和邝咏淇分别获男女子的冠军。25岁的周浩朗以33分8秒完成10公里赛事，他表示，虽然路线弯道较多，但跑起来渐渐习惯，而且启德海旁环境开扬，沿途可以欣赏不少风景，颇适合平日练习，「如果途经九龙湾、彩虹，就可以跑过来，有海旁，条路都舒服」，今日因大雾未能清晰欣赏海景，期望日后可以再慢跑到启德。

他坦言，路线最难的地方是有不少的斜路，加上在海旁会逆风，不过，前面有其他跑手或者单车挡风，故整体颇顺利。对比在市区街跑，他称，在九龙区跑步经常停下来等灯位，路面亦较狭窄，但在启德不需频繁停下，犹如「九龙区的福地」，方便平日练习。

相信会有更多旅客专程前来打卡

立法会议员姚柏良表示，是第二次参加，今届更加盛大，有更多队伍参与，加上体育园作为一个世界级地标，日后将继续组织更多不同类型的盛事，「相信能够将体育园更好地宣扬开去，成为一个运动、旅游、文化、艺术的标志性场地。」他称，举行不同类型的活动首要获本地市民的热烈支持，从推广全民运动，以至推动体育盛事，希望除了带动本地体育产业之外，亦吸引更多游客访港，「是相辅相成的，打好基础让普罗市民可以享受这个地方，相信会有更多旅客专程前来打卡。」

他亦称，现时海滨区域已打通大部分路段，今次赛事亦延展至海滨，沿途景色优美，而周边社区如九龙城、观塘有丰富的历史文化和美食值得探索，也有不少市民在到访启德体育园前后，会到九龙城区消费，区内气氛比以往好，也可带动区内经济。

同样参加赛事的立法会议员霍启刚形容，赛道别具特色，沿途可欣赏维港景色，终点更安排跑入启德运动场，可联想到奥运长跑选手冲入田径场的场面。虽然赛道部分位置如天桥较狭窄，亦有调头位，但整体距离不算长。体育园开幕一年已成功举办多项盛事，期望未来若能与大湾区其他场馆有更紧密的沟通，协作争取更多大型赛事来港，共同「将个饼做大」。

青年运动场体验不错 场地新净开扬

而以41分24秒完成的女子冠军邝咏淇则表示，开赛初段因人多稍有阻塞，但反而避免「爆冲」，沿途偶有海风更为舒服；路线比想像中多斜路和转弯，但对喜欢上落斜的跑手反而是优势。她又大赞，首次到访青年运动场的体验不错，场地新净开扬，地面平整亦不易拗柴，加上今早寄存行李及使用洗手间等设施亦十分方便，而且体育园邻近地铁站，周边商场及食肆众多，相对在其他较远的地区更能吸引参加者，期望日后体育园可举办更多体育盛事。

记者：何姵妤

摄影：陈浩元