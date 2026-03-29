宏福苑大火｜居民获发问卷评估身心承受程度 如预期反应强烈 建议考虑不返回

政府日前公布，宏福苑大火7幢受灾楼宇居民，最快在4月20日至5月4日，可以分批在指定时间回家执拾物品。宏福苑居民陆续接获一户一社工联络上楼安排，事前须填写表格和问卷，评估情绪反应。有居民亦获发上楼须知及守则，不建议长者及儿童上楼。

须填写重返单位前预备表格和问卷

据悉，居民需于事前填写一份共4页由社署提供的《宏褔苑居民重返单位前预备》表格和问卷。据《星岛》获得的问卷内容，问题包括单位内的物品重要性，居民需考虑单位内的物品是否必须亲自处理，具无可替代，若有的话，需列出必须亲自处理的物品，并评估健康状况，自己及同行亲友有否呼吸系统疾病，如哮喘或其他慢性如高血压及心脏病等疾病，若有的话，建议可考虑不返回或选择以照片替代了解情况。

表格亦有「心理状况」一栏，查问居民是否有心理准备面对焦黑的墙壁或家具，如预期出现强烈情绪反应，表格同样建议考虑不返回单位，可选择以照片替代了解情况。

此外表格亦有网络支援、关注居民是自己或是有家人或朋友陪伴，若独自返回现场可能增加心理压力，表格同样建议考虑不返回单位，可选择以照片替代了解情况。

还有查问后续计划，若返回后感到情绪受影响，若无应付计划，同样建议考虑不返回单位。

如果综合考虑后选择返回单位，建议先与社工讨论返回单位前的准备，而当日只可在单位逗留3小时。

除了表格，亦有国际创伤问卷 ，查问居民在应对创伤性或压力生活事件有时出现的问题，以显示在过去一个月被问题困扰的程度。

居民获派发上楼须知及守则

另外，亦有居民获发上楼须知及守则，由于居民只能行楼梯，加上大厦内环境困难，包括没有食水、单位内可能有腐烂的有机物以及细菌等，所以不建议长者、孕妇、儿童、行动不便或健康欠佳的居民上楼，尤其住在较高层单位的居民。

由于大厦内亦没有冲厕水，不得使用单位内的洗手间，强烈建议居民上楼前先使用在广福社区会堂登记中心或宏福苑地下的临时洗手间。并提醒居民，雪柜内的物品可能已经严重腐烂，应避免打开雪柜。当居民离开单位后，警方会用封条封住门口，以示该单位已经完成执拾。

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