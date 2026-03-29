宏福苑大火︱宁汉豪指已接约100幢大厦通知 棚网完成检测可重新上架 暂发现1宗违规个案

大埔宏福苑火灾后，政府要求全港所有正进行大维修的楼宇将外墙棚网下架，须检测确定符合政府的阻燃要求后，才可重新上架。发展局局长宁汉豪今日（29日）在电视节目《讲清讲楚》中表示，屋宇署至今已收到约100宗通知，相关棚网已完成检测可重新挂上，另有一宗违规个案。

棚网未检测已重新挂上 局方暂发现1宗违规个案

宁汉豪在节目中解释，新规例下有两种情况属违规，第一是棚网未按政府要求采样检测便使用；第二是棚网经检测后发现不合格仍继续使用。她指出，新制度运作两个多月以来情况畅顺，屋宇署收到约百幢大厦通知，表示已重新挂上棚网，而这些棚网经核对后，全部对应的检测结果均为合格。

不过，当局亦发现一宗违规个案。宁汉豪透露：「佢未拎去验，佢就挂咗上去。咁有关人士就话，『我以为系可以挂咗上去先采样㗎嘛』。」她直言这理解「梗系已经唔啱」，并强调必须先采样、检测合格后才可把棚网挂上。她指除该个案外，其他已挂上棚网的个案均符合规格。