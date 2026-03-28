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医疗事故｜儿童医院6岁童被发现呼吸机喉管脱离后一度心脏骤停 医管局调查事件

社会
更新时间：20:02 2026-03-28 HKT
发布时间：20:02 2026-03-28 HKT

香港儿童医院发言人今日（28日）就一宗病人呼吸机喉管暂时脱离后心脏骤停的事件。一名6岁男童因自身罕见疾病，于2025年12月24日入住儿童医院。病人于今年3月25日接受了一项全身麻醉的介入程序。程序顺利完成，病人之后按计划转送儿童深切治疗部接受监察。病人当时仍需插喉及接驳呼吸机以作支援治疗。医护人员并以药物镇静病人，而病人神智清醒。

病人心脏骤停  揭病人气管插管连接头脱离

3月26日早上7时29分，一名护士发现病人心脏骤停，医护人员立即为病人进行急救。同时，医护人员发现病人气管插管的连接头脱离，随即重新接驳喉管。经急救后，病人于早上7时36分回复心跳。医护人员之后立即通知病人家长有关事件及病人情况。院方事后检视病人的临床监察仪器的纪录，显示病人在早上7时20分开始心脏停搏。

医管局会就事件成立根源分析委员会，循各个方向详细调查事件。资料图片
医管局会就事件成立根源分析委员会，循各个方向详细调查事件。资料图片

病人于儿童深切治疗部接受紧密临床监察

病人其后曾经出现抽搐情况，经抗癫痫药物治疗后已受到控制。院方为病人初步进行脑神经相关检查，未发现有异常情况。病人现时继续接受深切治疗，包括呼吸机支援治疗及脑神经保护措施。他现时心跳血压情况稳定，在儿童深切治疗部接受紧密的临床监察。

院方非常关注事件，已与病人家长会面，解释有关情况，并会继续为他们提供所需协助。院方已透过早期事故通报系统向医院管理局总办事处呈报，并即时采取措施，加强监察儿童深切治疗部需要呼吸机支援的病人。

医管局会就事件成立根源分析委员会  8星期内完成调查

医管局会就事件成立根源分析委员会，循各个方向详细调查事件，包括但不限于病人临床治理与支援，及医疗仪器与消耗品的运作程序等。

委员会成员如下：
主席
冼艺泉医生
雅丽氏何妙龄那打素医院及大埔医院行政总监

成员
周展盈医生
玛丽医院儿童及青少年科顾问医生

简倩虹女士
玛丽医院儿童及青少年科顾问护师

张伟文医生
医院管理局总办事处总行政经理（病人安全及风险管理）

陈碧姬医生
九龙中医院联网服务总监（质素及安全）

陈日东医生
广华医院儿童及青少年科副部门主管

黄卓凝医生
香港儿童医院质素及安全副统筹

委员会将于8星期内完成调查报告并提出改善建议。报告会呈交医管局总办事处。
 

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