公共服务协会联同硕士生访长者中心 为老人家带来温暖

香港公共服务协会和香港保安服务协会为香港注册非牟利慈善机构，致力为公共服务人员及基层前线保安人员提供专业训练和支援。

活动期间安排魔术表演、常识问答等娱乐活动

两个协会的董事今日（28日）联同其他慈善组织代表，以及一批在本港大学修读公共政策系的硕士学生，到访位于九龙城区的两间长者中心和护老院作出慰问探访活动，期间更安排魔术表演、常识问答等娱乐活动，大学生参与是次探访活动中令长者中心带来无限生气，更令长期无依的长者倍感温暖，在互动环节中把气氛推往高峰。

香港公共服务协会和香港保安服务协会的董事联同硕士生，探访长者中心和护老院的长者，并送上福袋。

香港公共服务协会和香港保安服务协会的董事联同硕士生，探访长者中心和护老院的长者，并送上福袋。

香港公共服务协会和香港保安服务协会的董事联同硕士生，探访长者中心和护老院的长者，并送上福袋。

很多长者更直言希望两协会多来探访互动。与会的陈同学表示，他们正就本港长者福利、医疗及跨境医疗服务政策作出研究，他们曾向现职立法会议员和两地相关医疗机构作过探访和沟通，但今次到访除为长者带来温暖外，更被长者的热情和思想灵巧所感动，但亦对长期无亲无故患病的长者所伤感，因而深深体会到老人家更加需要政府在资源许可下提供和支援更优质的安老服务。

陈同学续谓，香港今天的繁荣，是各长者的辛劳付出的成果，尊师重道、孝敬父母是中华民族的优良传统，故大家更要着力于无依故的独居老人的支援，同学们更希望日后能为特区政府作出贡献。