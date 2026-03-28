花卉展2026｜周日晚上9时闭幕 下周一免费派3500盆植物 每人限取一盆

每年一度的赏花盛事——香港花卉展览（花展）将于明日（29日）晚上9时闭幕。市民请把握最后机会，前往维多利亚公园（维园）欣赏万花齐放的美景。

每人限取一盆 先到先得

花展结束后，大会会将状态良好及可再种植的花卉公开派发给市民，预计派发约3500盆，视乎植物状态而定。有兴趣的市民可于3月30日（星期一）上午9时到维园南亭广场（近糖街入口）领取。每人限取一盆，先到先得，派完即止。为支持环保，市民请自备环保袋。

大会在展览期间安排多项文娱活动，包括扭气球、魔术表演、弹跳乐园、赛马会社区绿化游乐场、绿化活动工作坊、街头音乐表演，以及多组复活蛋及兔仔造型装置供游人打卡。